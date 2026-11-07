«الشجرة وودي» تتجول في الشارقة الدولي للكتاب



بينما اعتاد الأطفال رؤية الأشجار ثابتة في الحدائق والكتب المصوّرة قدّم عرض «الشجرة الجوالة وودي» القادم من برلين إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 45، الذي انطلقت تحت شعار «من صنع الحكايات»، صورة مختلفة للطبيعة، من خلال شخصية اتخذت هيئة شجرة، تتنقل بين أروقة المعرض وردهاتها المختلفة، بعدما تتحول من مجسم ساكن إلى كائن متحرك، يتفاعل مع الصغار، ويستقبل فضولهم بمواقف ومفاجآت بصرية تجعلهم أقرب إلى عالم الأشجار والنباتات.



وينتمي العرض إلى فن التماثيل الحية، الذي يعتمد على تجسيد الشخصيات في هيئة تماثيل جامدة، قبل أن تفاجئ الجمهور بالحركة والتفاعل، وقد ظهرت الشجرة في البداية وكأنها جزء من قطعة طبيعية ثابتة، ثم بدأت بالحركة والتجول بين الزوار، قبل أن تتوقف في أماكن مختلفة، لتتفاعل مع الزوار، وتدعوهم إلى الاقتراب منها واكتشاف تفاصيلها، والتقاط الصور معها.



وتوالت المفاجآت مع كل خطوة للشجرة، إذ لم يقتصر العرض على تأدية حركاتها التفاعلية المختلفة، بل خبّأت في ملابسها عناصر غير متوقعة، فكانت تخرج منها أزهارٌ وطيور وأصوات مرحة، في مشهد يضفي على العرض جانباً من الفرح والدهشة، ويمنح الأطفال فرصة للمشاركة والتواصل مع الشخصية، بدلاً من الاكتفاء بمشاهدتها من بعيد، ولا يقف العرض عند حدود الترفيه، إذ يستند إلى فكرة تقريب الأطفال من الطبيعة، وتعزيز ارتباطهم بالأشجار والنباتات والكائنات الحية، من خلال تقديمها في قالب فني بسيط ومحبب.



ولا تقف العروض الجوالة عند الشجرة وودي، إذ تتواصل هذه العروض وغيرها على مدار أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 حتى تاريخ 15 نوفمبر الجاري، ضمن جدول حافل بالفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، التي تتنوع في مضامينها وأشكالها لتناسب مختلف أفراد الأسرة، وتمنح الزوار، من الأطفال إلى الكبار، فرصاً متعددة للاستمتاع بتجارب تجمع بين المعرفة والخيال والتفاعل.