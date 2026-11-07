أمير تاج السر يروي تجربته في تحويل الذكريات إلى روايات



استعاد الروائي السوداني، أمير تاج السر، عدداً من الوقائع والشخصيات التي عرفها خلال بدايات عمله طبيباً في مدينة بورتسودان، وكيف انتقلت من تفاصيل الحياة اليومية إلى صفحات رواياته، متوقفاً عند تجربته مع روايته الذاتية «قلم زينب»، التي استند فيها إلى أحداث حقيقية عاشها بنفسه، وشخصيات لم يحتج في رسمها إلى كثير من الخيال، بقدر ما احتاج إلى استدعاء ذاكرته، وإعادة صياغة ما احتفظت به من تفاصيل.



جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «قلم زينب.. السيرة حين تصبح رواية»، أدارتها أمواج أبوحمدة، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ45، لمناقشة تجربة الكاتب في تحويل الذكريات والتجارب الشخصية إلى مادة روائية، والمسافة بين الواقع والتخييل، ودور الذاكرة في استعادة الأحداث، فضلاً عن وصول أعماله إلى المناهج التعليمية في عدد من الدول، وما أحدثته من تفاعل مع القراء الصغار.



وتطرق تاج السر إلى الظروف التي ولدت فيها رواية «قلم زينب»، موضحاً أنه كتبها عام 2010، مستنداً إلى وقائع عاشها في بدايات ممارسته مهنة الطب، بعد انتهاء فترة الامتياز، حين عمل في عيادة بمنطقة شعبية في بورتسودان، تولى تجهيزها ممرض يُدعى عز الدين، كان قد عرفه خلال فترة الامتياز، وفي اليوم الأول للعمل، دخل رجل إلى العيادة، ودفع رسوم الكشف، قبل أن يوضح أنه ليس مريضاً، وإنما جاء لتقديم هدية، ثم أخرج قلماً وقال: «من أجل زينب»، ومن هذه الواقعة استمدت الرواية عنوانها، بعدما ظلت الحكاية عالقة في ذاكرة الكاتب، لتتحول لاحقاً إلى مدخل لعمل روائي، يستعيد جانباً من تلك المرحلة، وأكد تاج السر أن معظم الشخصيات والأحداث في الرواية تعود إلى أشخاص ومواقف حقيقية، وإن غيّر بعض الأسماء.



الذاكرة لا تكتفي بحفظ الوقائع



وتناول تاج السر علاقته بالذاكرة، موضحاً أنه يتعمد تدريبها، واستعادة تفاصيل الماضي، لا سيما في الأوقات التي تسبق النوم، حين يحاول تذكر أحداث قديمة، واستحضار الأشخاص الذين شاركوا فيها، وترتيب الوقائع وتسلسلها.

ويرى أن هذه الممارسة تساعده على الاحتفاظ بتفاصيل قد لا تبدو مهمة وقت حدوثها، لكنها قد تصبح مادة للكتابة بعد سنوات، وضرب مثالاً آخر برواية «إيبولا 76»، التي استلهمها من حكاية طبيب عمل في منطقة إنزارا بالكونغو، خلال تفشي وباء إيبولا عام 1976، وقال إنه التقى الطبيب في عيادة أثناء بحثه عن دواء للملاريا، وهناك استمع إلى تجربة الطبيب وما عاشه خلال الوباء، واحتفظ تاج السر بالحكاية في ذاكرته، وظلت حاضرة لديه إلى أن وجد طريقها إلى الرواية بعد سنوات طويلة.



وفي حديثه عن علاقته بالقارئ أثناء الكتابة أكد تاج السر أنه لا يفكر في الجمهور حين يشرع في كتابة عمل جديد، ولا يضع في اعتباره ما قد يفضله القراء أو ينتظرونه منه، موضحاً أنه يكتب وفق الحالة والمزاج اللذين يكون عليهما، من دون أن يخطط للنص بهدف إرضاء جمهور بعينه، وأشار إلى أنه لا يصنف نفسه كاتباً شعبياً بالمعنى الذي يجعل أعماله مباشرة، وسهلة التلقي لدى جميع القراء، مستشهداً بطبيعة بعض أعماله، التي لا تتوجه بالضرورة إلى قارئ يبحث عن سرد بسيط أو حكاية مباشرة.



وفي ختام حديثه أعرب تاج السر عن سعادته الكبيرة بتدريس عدد من أعماله في المناهج التعليمية بدول مختلفة؛ إذ تُدرّس «قلم زينب» لطلاب الصف الثاني عشر في دولة الإمارات، فيما تُدرّس «صائد اليرقات» في المنهج البريطاني الثانوي، و«سيرة الوجع» في المنهج الثانوي المغربي، ووجه شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على إدراج روايته في مناهجها، مؤكداً أنه سعيد بهذا التقدير، الذي يعدّه من أبرز المحطات في مسيرته الأدبية.