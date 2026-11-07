«منصة للتوزيع» تفتح نافذة على 14 ألف كتاب من 82 دار نشر محلية في «الشارقة للكتاب»



تضع شركة منصة للتوزيع أمام زوار الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب مكتبة واسعة، تضم نحو 14 ألف كتاب و1,200 عنوان من إصدارات 82 دار نشر، في مشاركة تتيح للقرّاء اكتشاف أصوات وتجارب متنوعة تحت مظلة واحدة، وتُقام هذه الدورة في مركز إكسبو الشارقة، حيث انطلقت فعالياتها في 4 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 15 منه.



وتتيح المشاركة لزوار المعرض فرصة اكتشاف الإصدارات الأدبية والمعرفية، والتعرّف إلى تجارب الكتّاب والناشرين المشاركين، ويجمع هذا التنوُّع خيارات واسعة من الكتب في مساحة واحدة، بما يسهّل على القرّاء الوصول إلى عناوين جديدة وتكوين صورة أوسع عن المحتوى المعروض.



ويتيح جناح منصة للتوزيع للزوار شراء مجموعة من منتجات حملة «نزيل الشارقة.. نزيل الثقافة»، تشمل الأزياء والقرطاسية والألعاب الورقية ومستلزمات الضيافة، وتستلهم تصاميمها من معالم الشارقة وهويتها الثقافية، وتحمل عبارات تحتفي بالقراءة مثل «النادي القرائي» و«اقرأ أنت في الشارقة»، لتربط بين حب الكتب وتفاصيل الحياة اليومية.



وقال راشد الكوس، المدير العام لشركة «منصة للتوزيع»: «تعكس مشاركتنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب التزامنا بمواصلة دعم دور النشر، وتعزيز حضور إصداراتها أمام جمهور أوسع.

ونحرص من خلال هذه المشاركة على تقديم محتوى متنوع يقرّب القرّاء من الكتب، ويفتح آفاقاً جديدة للتواصل مع الناشرين والكتّاب، بما يدعم نمو صناعة النشر، ويعزز مكانة الكتاب الإماراتي والعربي في المشهد الثقافي».



ويمثل المعرض فرصة للتواصل المباشر مع القرّاء والناشرين والمهنيين في قطاع الكتاب، والتعرّف إلى اهتمامات الجمهور وتوجهاته، كما يتيح هذا التفاعل تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية، تسهم في دعم حضور الإصدارات، وتوسيع قنوات وصولها إلى شرائح متنوعة من القرّاء.