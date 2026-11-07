مكتبة محمد بن راشد تدعم «تحدي دبي للياقة» ببرنامج متكامل لتعزيز الصحة وجودة الحياة



في إطار دعمها للمبادرات الرائدة التي تعزز صحة المجتمع وجودة الحياة، تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر 2026، برنامجاً متكاملاً من الفعاليات الرياضية والصحية والتوعية في مقرها، دعماً لـ«تحدي دبي للياقة 30×30»، وتجسيداً لالتزامها بالمساهمة في ترسيخ ثقافة النشاط البدني والتوازن النفسي، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة أكثر صحة واستدامة.



وتجسد هذه الخطوة حرص مكتبة محمد بن راشد على أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم المبادرات المجتمعية لإمارة دبي، من خلال تسخير إمكاناتها ومرافقها ومساحاتها لخدمة أهدافها، وتوفير بيئة محفزة تجمع بين المعرفة والنشاط البدني والتواصل المجتمعي، بما يعكس رؤيتها الشاملة لدورها في تنمية الإنسان، والارتقاء بجودة حياته على المستويات الثقافية والصحية والاجتماعية.



ويأتي تنظيم البرنامج دعماً لأهداف «تحدي دبي للياقة»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، وتحويل الرياضة إلى عادة يومية، بما يعزز مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وصحة.



ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد المكتبة أهمية تكامل أدوار المؤسسات الثقافية والمجتمعية في دعم جودة الحياة، وتوسيع مفهوم المكتبة باعتبارها مساحة حيوية للتعلم والتفاعل والتجارب المشتركة، تسهم في نشر الوعي الصحي، وتشجع على الممارسات الإيجابية التي تنعكس على صحة الأفراد وسعادتهم، وتدعم بناء مجتمع يتمتع بالصحة والمعرفة.



برنامج يجمع الرياضة والتوعية الصحية



ويشمل برنامج المكتبة مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتجارب التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة، من بينها اليوغا والبيلاتس والتمارين الجماعية والأنشطة الحركية، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال والعائلات بالتنظيم مع منصة أمهات وآباء وأطفال Moms, Pops & Tots.



وإلى جانب الأنشطة الرياضية، تولي المكتبة اهتماماً خاصاً بالصحة النفسية والذهنية، من خلال سلسلة من المحاضرات وجلسات التوعية التي تتناول إدارة الضغوط النفسية، وتحسين التركيز، وبناء العادات الصحية، وتعزيز المرونة النفسية والتوازن بين متطلبات العمل والحياة اليومية.



وتتضمن الفعاليات محاضرة «مرهَقون أم محترِقون؟»، بالتعاون مع مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لمناقشة تأثير ضغوط العمل والحياة في الصحة النفسية، وسبل التمييز بين الإرهاق والاحتراق النفسي. كما يستضيف البرنامج جلسة «وعي التنفس وسكينة الروح»، التي تستعرض العلاقة بين التنفس والحالة النفسية وتقنيات الاسترخاء وتحسين جودة الحياة، إلى جانب جلسة «قلبك يتذكر»، التي تسلط الضوء على أهمية العادات اليومية ونمط الحياة في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض.



وتعكس هذه الأنشطة توجه المكتبة نحو تقديم برامج تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتساعد المشاركين على اكتساب مهارات وعادات صحية يمكن مواصلتها بعد انتهاء التحدي، بما يدعم استدامة الأثر الإيجابي للمبادرة، ويعزز الوعي بأهمية الاهتمام بالصحة البدنية والنفسية بوصفهما عنصرين متكاملين في جودة الحياة.



وتدعو مكتبة محمد بن راشد أفراد المجتمع والعائلات من مختلف الأعمار إلى المشاركة في فعالياتها ضمن «تحدي دبي للياقة»، والاستفادة من البرنامج الرياضي والتوعوي الذي تستضيفه في مرافقها ومساحاتها الخارجية خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر، والمساهمة في تحويل النشاط البدني إلى ممارسة يومية مستدامة.