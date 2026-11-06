وزراء الثقافة بدول التعاون يصدرون قرارات لتعزيز العمل المشترك ويكرمون المبدعين الخليجيين



أصدر أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جملة من التوصيات والقرارات الداعمة لمسيرة العمل الثقافي المشترك، وكرموا نخبة من المبدعين الخليجيين، وذلك في ختام أعمال الدورة الثلاثين لاجتماعهم التي عقدت في العاصمة البحرينية «المنامة».



ترأس الاجتماع، الذي عقد في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين للمجلس، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، بحضور معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون والوفود المرافقة.



وناقش أصحاب السمو والمعالي الوزراء، توصيات الاجتماع التحضيري للجنة الثقافية العامة إلى جانب موضوعات ذات اهتمام مشترك، أبرزها الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة، ومنصة إحصاءات الثقافة، ومعارض الكتب، ومركز الترجمة والتعريب، وتعزيز الاهتمام باللغة العربية، والتعاون الدولي في المجال الثقافي، علاوة على مبادرات ومشروعات داعمة للنشر والإنتاج الثقافي.



وكان الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة قد رحب في مستهل الاجتماع بالمشاركين، مشدداً على أهمية تبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول المبادرات الثقافية المشتركة في ظل المتغيرات المتسارعة، بينما ألقى معالي جاسم محمد البديوي كلمة أكد فيها أن النهضة الثقافية المتنامية تجسد اهتمام قادة دول المجلس بالثقافة بوصفها ركناً أساسياً في بناء الإنسان وتعزيز الهوية.



وشهد ختام الاجتماع انطلاق مراسم تكريم المبدعين الخليجيين، بحضور الوزراء والأمين العام للمجلس وشخصيات فكرية، تقديراً لإسهاماتهم البارزة في مجالات الفنون والآداب والمسرح والسينما وغيرها.