هيئة الشارقة للآثار تواصل إعداد اشتراطات صون وتطوير موقع الفاية العالمي



تواصل هيئة الشارقة للآثار، بالتعاون مع الجهات المعنية، العمل على ضوابط واشتراطات التطوير في موقع الفاية للتراث العالمي، ضمن مشروع يمتد لعامين بهدف ضمان توافق أعمال التخطيط والتطوير المستقبلية مع متطلبات حماية الموقع وصون قيمته العالمية الاستثنائية.



وفي هذا الإطار، اختتم مكتب التراث العالمي في الهيئة ورشة العمل الثانية، التي خُصصت لمراجعة التقدم الفني وتحديد المتطلبات اللازمة لاستكمال إعداد هذه الضوابط وفق معايير صون التراث العالمي.



جاء تنظيم الورشة استكمالاً لمسار العمل الذي انطلق خلال ورشة العمل الأولى التي عُقدت خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2026، بهدف متابعة ما تحقق من المخرجات وتقييم مستوى التقدم ومراجعة المتطلبات الفنية الأساسية التي ستوجّه أعمال الحماية والتطوير المستقبلية في الموقع، استناداً إلى النهج المشترك الذي أُرسي خلال الورشة الأولى لتنسيق جهود التخطيط والتنظيم بين الجهات المعنية.



مضامين

وركزت ورشة العمل الثانية على مراجعة حدود المنطقة العازلة للموقع والتحقق منها، إلى جانب استعراض المشاركون ما أُنجز من توصيات، ومناقشة الخطوات المتخذة بشأنها، إلى جانب مراجعة المسائل المرتبطة باشتراطات التطوير، وتحديد الجوانب التي تتطلب مزيداً من التنسيق والمتابعة خلال المراحل المقبلة.



كما أتاحت المناقشات فرصة لتبادل وجهات النظر الفنية والإدارية بين الجهات المشاركة، بما يدعم توحيد التوجهات المتعلقة بإدارة الموقع، ويسهم في مواءمة متطلبات التخطيط والتطوير مع الاعتبارات المرتبطة بحماية التراث وصونه.



شارك في الورشة أعضاء اللجنة الفنية المشتركة من دائرة التخطيط والمساحة ودائرة الإسكان في الشارقة، إلى جانب خبراء مكتب التراث العالمي في هيئة الشارقة للآثار، والدكتور جاد تابت، خبير التراث العالمي، الذي يشرف على منهجية إعداد الاشتراطات بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لدى اليونسكو لمواقع التراث العالمي.



توصيات

واستعرض المشاركون ما أنجزته اللجنة الفنية المشتركة، وناقشوا الإجراءات المتبقية لاستكمال تنفيذ مخرجات ورشة العمل الأولى.

وتتولى اللجنة، التي شُكّلت في وقت سابق من العام الجاري، بالتنسيق مع مكتب التراث العالمي، إعداد الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية وتطبيقها استناداً إلى متطلبات خطة إدارة الموقع، بما يضمن إدماج اعتبارات صون التراث في القرارات المتعلقة بالتخطيط والتطوير.



وفي ختام أعمالها، خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات التي ستُنفذ وفق مراحل العمل المعتمدة، على أن يبدأ العمل بها بعد استكمال تنفيذ توصيات ورشة العمل الأولى، المقرر الانتهاء منها في بداية العام المقبل.

ويعكس هذا التدرج في التنفيذ أهمية استكمال المراحل السابقة قبل الانتقال إلى الخطوات اللاحقة، بما يتيح متابعة المخرجات وتقييمها، وضمان ترابط التوصيات وتكاملها ضمن خطة العمل الخاصة بتطوير اشتراطات الموقع وإدارته وبما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق باشتراطات التطوير والتخطيط.



ويُعد موقع المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية، المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، أحد المواقع الأثرية ذات الأهمية العالمية، إذ يحتفظ بسجل يوثّق الوجود البشري في البيئات الجافة منذ أكثر من 200 ألف عام.

ويجسّد العمل على إعداد ضوابط التطوير التزام الشارقة بحماية هذا الإرث الإنساني وصون قيمته العالمية الاستثنائية، والحفاظ على أصالته وسلامته، من خلال ضمان مراعاة أهميته الأثرية وخصائص محيطه في جميع أعمال التخطيط والتطوير المستقبلية، ليبقى شاهداً على تاريخ الإنسان وإرثاً تتوارثه الأجيال القادمة.