سلطان بن أحمد القاسمي وبدور بنت سلطان القاسمي يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم ضمن فعاليات "الشارقة للكتاب"



شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين ورئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، توقيع مذكرتي تفاهم بين مجلس الشارقة للإعلام، وكل من مدينة الشارقة للنشر، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، في مركز إكسبو بالشارقة.



وقّع مذكرتي التفاهم كل من أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.



تهدف مذكرة التفاهم بين مجلس الشارقة للإعلام ومدينة الشارقة للنشر، إلى تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح الإعلامية وتحسين تجربة المتعاملين، من خلال تنسيق إجراءات إصدار الرخص وتجديدها وإلغائها والتنازل عنها، وتبادل البيانات والتقارير، وتحصيل المدينة رسوم المجلس وتحويلها وفق آلية متفق عليها.



وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى إعفاء الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لهيئة الشارقة للكتاب من رسوم تصاريح أنشطة إنشاء دور النشر، واستيراد وتوزيع الكتب، وبيع الكتب والمطبوعات، بالإضافة إلى منح أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين المرخصين في المدينة خصماً بنسبة 50% على رسوم تجديد التصريح الإعلامي لنشاطَي بيع الكتب والمطبوعات، واستيراد وتوزيع الكتب، وإعفاءهم من رسوم تصاريح تداول المطبوعات المحلية في الدولة.



وتهدف مذكرة التفاهم بين مجلس الشارقة للإعلام وجمعية الناشرين الإماراتيين، إلى دعم الناشرين المرخصين في إمارة الشارقة وتخفيف التكاليف وتسهيل الخدمات، من خلال إعفاء منتسبي الجمعية المرخصين والحاصلين على التصاريح الإعلامية في الشارقة من رسوم تصاريح تداول المطبوعات المحلية في الدولة، وإلى منح أعضاء الجمعية المرخصين في الشارقة خصماً بنسبة 50% على رسوم تجديد التصريح الإعلامي لنشاطَي بيع الكتب والمطبوعات، واستيراد وتوزيع الكتب.



كما تهدف الاتفاقية إلى أتمتة تطبيق المزايا على أنظمة المجلس، مع تزويده بقوائم الأعضاء وتحديث بياناتهم والتحقق من سريان عضويتهم، وتنظيم برامج وورش توعوية للناشرين، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد الإجراءات وتقليل الازدواجية.