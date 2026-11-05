«الرسائل» درة المعارض وتاج الفكر

يشهد كتاب «الرسائل»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، احتفاء وإقبالاً نوعيين من المسؤولين والمثقفين وأفراد الجمهور ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، بفضل غناه بالرؤى الملهمة والقيم والثوابت. وفي الصورة، شاب إماراتي يحمل نسخة من الكتاب بين يديه، في حين ينظر إلى غلافه نظرة حافلة بدلالات تشوقه للنهل من درره.



