بدور القاسمي تكرّم الفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026



كرّمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجوائز الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، وذلك خلال حفل أقيم ضمن فعاليات المعرض الذي تنظمه الهيئة في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «من صُنع الحكايات»، بحضور أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وعدد من الكتّاب والناشرين والشخصيات الثقافية والإعلامية.

وشهدت جوائز المعرض هذا العام ارتفاعاً في طلبات الترشيح، التي بلغت 3018 طلباً في جوائز أفضل كتاب إماراتي وعربي وأجنبي، حيث استقبلت جائزة أفضل كتاب إماراتي 380 طلباً، مقارنة بـ184 طلباً في العام الماضي، فيما ارتفعت طلبات الترشيح لجائزة أفضل كتاب عربي من 1339 إلى 1593 طلباً، وسجلت جائزة أفضل كتاب أجنبي 1045 طلباً، مقابل 454 طلباً في الدورة السابقة.



تقدير

وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن تكريم الفائزين يأتي تقديراً للجهود الإبداعية والمعرفية التي يبذلها الكتّاب والناشرون في تقديم أعمال متميزة تثري عالم الأدب والفكر والمعرفة، مشيرة إلى أن دعم المبدعين والناشرين وتقدير منجزاتهم يمثل جزءاً أساسياً من المشروع الثقافي الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضحت أن سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تواصل البناء على هذه الرؤية من خلال تطوير صناعة النشر، وتوسيع حضورها عالمياً، وفتح آفاق جديدة أمام الكتّاب والناشرين للوصول بأعمالهم إلى جمهور أوسع.



أفضل كتاب إماراتي

وكرّمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الفائزين بجائزة «أفضل كتاب إماراتي» لعام 2026، حيث فازت الكاتبة مريم الزرعوني بجائزة «فئة الرواية» عن روايتها «سنوات المغر – هوامش من سيرة الغريب»، الصادرة عن مركز أبوظبي للغة العربية.

فيما نال الكاتب سرور خليفة الكعبي جائزة «فئة الدراسات» عن كتابه «قاموس فصيح الكلمات في حديث أهل الإمارات»، الصادر عن دار نبطي للنشر.



وفي «فئة الإبداع الأدبي – الشعر»، فاز الدكتور شهاب غانم عن كتابه «المخاض في وادي عبقر»، الصادر عن ميتافيرس بريس، بينما حصد الكاتب صالح البحار جائزة «فئة الرواية الأولى» عن روايته «أنين الناي»، الصادرة عن دائرة الثقافة بالشارقة.



أفضل كتاب عربي

وفي جائزة «أفضل كتاب عربي» لعام 2026، فاز الكاتب أنطوان الدويهي بالجائزة في مجال الرواية عن عمله «الشتاء الكبير»، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون.



أفضل كتاب أجنبي

أما جائزة «أفضل كتاب أجنبي» لعام 2026، ففازت بها الكاتبة مارسيا هاتشينسون (Marcia Hutchinson) في «فئة الأعمال الخيالية» عن روايتها «The Mercy Step»، الصادرة عن دار «Cassava Republic Press»، فيما نالت الكاتبة نيرمالا لاكشمان (Nirmala Lakshman) جائزة «فئة الأعمال الواقعية» عن كتابها «The Tamils: A Portrait of a Community»، الصادر عن دار «Aleph Book Company Pvt Ltd».



دور النشر المتميزة

وفي الجوائز المخصصة لدور النشر لعام 2026، فازت «منشورات القاسمي» بجائزة «أفضل دار نشر محلية»، فيما حصدت «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» من لبنان جائزة «أفضل دار نشر عربية»، وذهبت جائزة «أفضل دار نشر أجنبية» إلى دار «سونيا دراغا للنشر» من بولندا (Sonia Draga Publishing House).



تكريم رعاة وشركاء المعرض

وكرّمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رعاة الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب وشركاءه، تقديراً لمساهماتهم في دعم فعاليات المعرض وبرامجه الثقافية والمهنية، ودورهم في إنجاح الحدث وتعزيز حضوره على الساحة الثقافية الدولية. وشمل التكريم: الشريك الرسمي شركة «اتصالات»، والشريك الإعلامي الرسمي «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، والشريك المصرفي «بنك الشارقة»، وشريك الخدمات المالية «إكويتي»، وشريك التطوير «ساس»، والشريك المعرفي «مجموعة تريندز»، والشريك الاستراتيجي «مركز إكسبو الشارقة»، إلى جانب الشريكين «وكالة عمير للسفريات» و«الأصباغ الوطنية» (ناشونال).



تكريم خريجي مسار «إطلاق» 2026

وتفضلت سمو الشيخة بدور القاسمي بتكريم خريجي مسار «إطلاق»، التابع لصندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، بحضور سعادة أحمد بن ركاض العامري، وإيمان بن شيبة، مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب. ويدعم مسار «إطلاق» الناشرين الجدد ويساعدهم على تطوير مشاريعهم، وتحويل أفكارهم إلى دور نشر ومبادرات ثقافية قادرة على النمو والاستمرار.



وشمل التكريم خريجي 16 مشروعاً في مجال النشر والصناعات الثقافية، وهم: إسراء الملا عن «إزهار للنشر والتوزيع»، أسماء الرئيسي، وحمدة الياسي، وموزة العتيبة، ومهرة علي عن «ألفة»، إقليمة وليد، عن «توالف للنشر»، إيمان معترماوي عن «فن الكتب»، العنود المرر، عن «منارة للنشر والتطوير المعرفي»، حفصة حريقة عن «منصة إنسان»، سمر البرعي عن «طيف للنشر والتوزيع».



كما شمل التكريم عائشة نايف، عن «ضوء»، فاطمة العليلي عن «فلامنغو للنشر»، فيصل الشامسي، عن «إرث للنشر والمعرفة»، لمياء الصيقل، عن «لمياء للنشر»، ميرا الحمادي عن «قطة للنشر والتدريب»، ميثاء الكعبي، عن «نمو»، هدى قلاجو، عن «الشغف للنشر»، هدى الوليلي، عن «نماء للنشر والتوزيع»، يمنا الشامسي، عن «بيبان للنشر».