دبي أوبرا تستضيف نجم الكوميديا العالمي ماكس أميني ديسمبر المقبل



يستعد نجم الكوميديا العالمي ماكس أميني للقاء جمهوره في دبي، وتقديم عرضين حافلين بالضحك والمواقف الطريفة على مسرح دبي أوبرا، 22 ديسمبرالمقبل، وذلك ضمن جولته العالمية التي تحط رحالها في واحدة من أبرز الوجهات الثقافية والفنية في المدينة، تزامناً مع اقتراب موسم الأعياد.



ويعد ماكس أميني أحد أبرز النجوم العالميين، وقد وصفته صحيفة لوس أنجلوس تايمز بأنه «الفنان الكوميدي الأكثر مشاهدةً في العالم» على منصات التواصل الاجتماعي، وقد حقق شهرة عالمية واسعة، بفضل أسلوبه الكوميدي الذي يستلهم تفاصيل الحياة اليومية ومفارقاتها، وقدرته على الارتجال وسرعة البديهة، إلى جانب حكاياته الطريفة المستوحاة من تجاربه الشخصية، وخلفيته الثقافية المتنوعة.

وسجّل أميني إنجازاً غير مسبوق على مسرح دولبي الشهير في هوليوود، بعدما قدّم ستة عروض نفدت تذاكرها بالكامل، وحقق رقماً قياسياً، شمل مختلف فئات العروض الفنية التي استضافها المسرح.



وبفضل حضوره الآسر على المسرح وسرعة بديهته، نجح أميني في استقطاب جمهور واسع من مختلف الأجيال والثقافات، فيما تواصل جولاته العالمية استقطاب جمهور كبير، مع نفاد التذاكر، ما رسّخ مكانته بين أبرز نجوم الكوميديا الحية في العالم اليوم.