«مكتبات الشارقة» تصحب زوار «الشارقة للكتاب» في رحلة حضارية



تسافر مكتبات الشارقة العامة بجمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب في رحلة عبر تاريخ المكتبات ودورها في بناء الحضارات وحفظ المعرفة، حيث تنظم خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والأربعين من المعرض، التي تقام من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «من صُنع الحكايات»، برنامجاً ثقافياً بعنوان «مكتبة الحضارة»، يضم سبع فعاليات تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، هي «كتاب تحت الضوء»، و«ما وراء الكواليس»، و«نادي الكتاب الكبير».



وفي تعليقها على برنامج المشاركة، قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: «المكتبة شاهد على تطور المعرفة الإنسانية، وعلى الجهود التي بذلتها أجيال من العلماء والكتّاب والباحثين في جمعها وتوثيقها ونقلها، ومن خلال عنوان مشاركتنا هذا العام، (مكتبة الحضارة)، نريد أن نعيد تسليط الضوء على هذه الرحلة، وأن نتيح للجمهور فرصة اكتشاف الحكايات التي تقف وراء الكتب والمخطوطات، والتعرف إلى الدور الذي أدته المكتبات في حفظ ذاكرة المجتمعات وصون تراثها الثقافي».

وأضافت: «نؤمن بأن تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ المكتبات لا ينفصل عن تشجيعها على القراءة والاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة اليوم. ولذلك نحرص على أن تكون المكتبة مساحة للحوار والاكتشاف، يلتقي فيها القارئ بالمؤلف والباحث، ويتجاوز فيها علاقته بالكتاب حدود القراءة إلى فهم كيفية إنتاج المعرفة والتحقق منها. وهذا ما نسعى إلى ترسيخه من خلال برامجنا، بما يعزز حضور المكتبات في الحياة الثقافية للمجتمع، ويشجع الأفراد على بناء علاقة مستمرة مع الكتاب والتعلّم».



ويتيح محور «كتاب تحت الضوء» للجمهور الاقتراب من الكتب التي تعيد قراءة محطات مهمة من التاريخ الإسلامي والأندلسي، من خلال لقاءات مع نخبة من المؤلفين.

ويكشف محور «ما وراء الكواليس» للجمهور ما يحدث قبل أن يصل الكتاب إلى رفوف المكتبات، من جمع المصادر وفحص المخطوطات إلى بناء الأفكار وصياغتها في أعمال منشورة.



ويخصص البرنامج مساحة لليافعين من خلال «نادي الكتاب الكبير»، الذي ينظم بالتعاون مع مركز ناشئة خورفكان، يوم 8 نوفمبر، الساعة الحادية عشرة صباحاً، لمناقشة كتاب «الخنجر المرهون» المصوّر بأسلوب القصص المصورة «الكوميكس».



