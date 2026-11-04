سلطان بن أحمد وبدور القاسمي يتفقدان أجنحة معرض الشارقة الدولي للكتاب



تفقد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، اليوم الأربعاء، الأجنحة المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 45، والذي يستمر من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.



وتجول سموهما في أروقة المعرض، متعرفين على الأجنحة والمؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة البالغ عددها 3212 ناشراً وعارضاً من 126 دولة حول العالم، وما يقدمه المعرض في دورته الحالية التي تستمر على مدار 12 يوماً.



واستهلا سموهما الجولة في المعرض بزيارة جناح سلطنة عُمان، ضيف شرف المعرض لهذا العام، مستمعين إلى شرح مفصل عما يقدمه الجناح في مشاركته لهذه الدورة، وأبرز الإصدارات الثقافية والتراثية التي تعكس أصالة السلطنة وعاداتها وموروثها، متعرفين سموهما على أبرز الأنشطة والفعاليات التي سيقيمها الجناح بمناسبة اختيار سلطنة عُمان ضيف شرف المعرض.



كما تعرف سموهما على مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة، من خلال مبادرة «كاتب المستقبل»، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الأدبية لدى النشء من خلال برنامج تدريبي يُعنى بإنتاج قصص هادفة، وتنمية مهاراتهم في الكتابة الإبداعية والتأليف القصصي، كما تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأجيال الناشئة، وأسفرت المبادرة عن إصدار ثلاث قصص فائزة.

واطلع سموهما على منصة «التعليم التكيفي الذكية»، التي تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية، وتقديم دروس وتمارين واختبارات من خلال تحليل أداء الطلبة وتحديد مستوياتهم ونقاط القوة.



كما عرج سموهما على العديد من أجنحة المؤسسات الثقافية والجهات المشاركة ودور النشر متوقفين لدى أجنحة كل من: وزارة الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ومنصة «هوية الشارقة»، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجمعية الناشرين الإماراتية، وبيت الحكمة.

كما زار سموهما مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومعهد الشارقة للتراث، وجناح مملكة البحرين، وجناح دولة الكويت، ومنشورات القاسمي، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين.



وتخللت الجولة زيارة جناح مجلس القضاء الذي يضم عدداً من الإصدارات الحديثة لمعهد الشارقة للعلوم القضائية، من بينها إصدار لقانون الأحوال الشخصية بطريقة «برايل»، مخصص لطلبة القانون المكفوفين، إلى جانب مبادرات دائرة القضاء والنيابة العامة وإصداراتهما الحديثة، والمبادرات ذات الطابع المعرفي، ومنها مبادرة «أثر».



ويشارك في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 3212 ناشراً وعارضاً يقدمون أكثر من 1.7 مليون عنوان بمختلف اللغات، تتنوع موضوعاتها بين الأدب والفكر والعلوم وكتب الأطفال وغيرها من المجالات المعرفية، إلى جانب دور النشر العربية والأجنبية، ويضم المعرض عدداً من المؤسسات والدوائر الحكومية التي تستعرض أحدث إصداراتها ومطبوعاتها ومبادراتها الثقافية.



رافق سموهما في الجولة كل من: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان.