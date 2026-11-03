إعلان الفائزين بجائزة «سلطان القاسمي للتميز المسرحي العربي للشباب»



أعلنت الهيئة العربية للمسرح نتائج النسخة الأولى من «جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للتميز المسرحي العربي للشباب»، التي نظمتها الهيئة العربية للمسرح في العام 2026، وذلك بعد أن خلصت لجنة التحكيم إليها، والمؤلفة من الدكتور يوسف عايدابي من السودان، والدكتورة لطيفة أحرار من المغرب، والفنان رفيق علي أحمد من لبنان، والفنان خالد جلال من مصر، والكاتب علي عبد النبي الزيدي من العراق، والفنان غنام غنام من الأردن.



واجتمعت لجنة التحكيم في مقر الهيئة العربية للمسرح في الشارقة، ودرست ملفات الترشح التي تقدم بها أصحابها من المبدعين الشباب، معتمدة المعايير التي وضعتها الهيئة العربية للمسرح لهذه الجائزة، والتي تنص على: تميز المترشح وفرادته في المجال المرشح له، والأصالة في الأفكار والمحتوى وأساليب الاشتغال الفني في منجزه بالمجال المحدد، وتأثير نتاج المترشح الملحوظ نقدياً وإعلامياً والاستمرارية في الفعل والإنتاج في المجال المترشح له، والإضافة الفنية والتجديد في الشكل والمضمون والمعالجة التي قدمها المترشح في مجاله المسرحي، فضلاً عن تماس المنتج المقدم ضمن مجال المترشح بقضايا وحياة الناس والمجتمعات العربية ضمن الخصوصية المحلية في أفقها العربي الإنساني العام.



وكانت الهيئة قد خصصت التنافس هذا العام في ثلاثة حقول، تأليف النص المسرحي، الأداء التمثيلي المسرحي، الإخراج المسرحي، وقد تقدم في حقل الإخراج 36 متنافساً، وفي حقل التأليف 20 متنافساً، وفي حقل الأداء التمثيلي 15 متنافساً، فيما خالف الشروط المعلن عنها 19 متنافساً.



ومنحت جائزة التميز في حقل الإخراج المسرحي للمخرج أحمد فؤاد صابر محمد من مصر.

ونال جائزة التميز في حقل التأليف الكاتب علي صلاح عبد الحسن العبادي من العراق.

وفاز بجائزة التميز في حقل الأداء التمثيلي الممثل أحمد محمد أبو زيد من مصر.



من الجدير بالذكر أن الفائز يحصل على مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف دولار، إضافة إلى أيقونة الفوز التي يتسلمها تكريماً في إطار فعاليات الدورة 17 من مهرجان المسرح العربي التي ستقام في الأردن من 10 إلى 16 يناير 2027.



وقال إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: «ها هي مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أشرقت شمسها على الشباب المسرحيين المبدعين في أول نسخها، وها نحن نشهد ميلاد مساحة جديدة من الاهتمام والرعاية التي كرست للشباب، إذن فهي مساحة رحبة لمستقبل أفضل وأجمل، ضمن مسارات العمل الاستراتيجي التي تتبعها الهيئة العربية للمسرح لتحقيق شعارها الدائم نحو مسرح عربي جديد ومتجدد، والشباب هم من يمكنهم أن يحققوا ذلك، وفي هذه المناسبة أرفع لمقام الرئيس الأعلى للهيئة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي آيات الشكر والعرفان لغزير عطائه وكريم حكمته».