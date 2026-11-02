التراث الإماراتي يستقطب اهتمام زوار موسم طانطان بالمغرب



تتواصل مشاركة جناح دولة الإمارات في الدورة التاسعة عشرة من «موسم طانطان» بالمملكة المغربية وسط اهتمام وتفاعل من زوار الموسم مع العروض والفعاليات والأنشطة التراثية التي يقدمها الجناح الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع عدد من الجهات الإماراتية المعنية بصون التراث.



ويواصل الجناح استقبال زواره من مختلف الفئات والجنسيات، الذين يبدون اهتماماً بأركانه التراثية وما تقدمه من عروض حية للحرف والصناعات اليدوية، ومظاهر الضيافة الإماراتية، والمأكولات التقليدية، إلى جانب المقتنيات والأزياء التراثية التي تعكس تنوع الموروث الإماراتي وارتباطه بالبيئات المختلفة.



وتحظى مزاينة الإبل وسباقات الهجن ومسابقة المحالب التي تقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمتابعة واهتمام من جمهور الموسم، لما تبرزه من مكانة الإبل في الموروث الصحراوي، وما ارتبط بها من معارف وممارسات أصيلة تعكس جوانب من التراث المشترك بين الإمارات والمغرب.



وتشهد الأركان التراثية في جناح دولة الإمارات اهتماماً من الزوار، والتي تشمل ركن التراث الثقافي غير المادي المشترك بين الإمارات والمغرب، وركن العلاقات الإماراتية المغربية، والمجلس الإماراتي، إلى جانب أركان التراث البحري والملابس التقليدية والحرف والصناعات اليدوية والقهوة العربية والشاي المغربي.



وتستقطب أركان المطبخ الشعبي والألعاب التراثية اهتمام الجمهور بما تقدمه من تجارب تفاعلية تسهم في التعريف بمظاهر الحياة اليومية والموروث الاجتماعي الأصيل، إلى جانب عروض صناعة الحلي والعطور والحناء، التي تُقدَّم بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وتبرز مهارات المرأة الإماراتية ودورها في صون الحرف التقليدية والمحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة.



وتحظى عروض الفنون الشعبية باهتمام الزوار وتفاعلهم، بما تقدمه من لوحات أدائية تستحضر أجواء الاحتفالات والمناسبات التراثية، وتعكس تنوع الموروث الفني في البلدين الشقيقين، وما يجمع الشعبين من قيم اجتماعية وثقافية أصيلة.



وشهد الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان الإماراتي فاضل المزروعي في ساحة بئر أنزران حضوراً وتفاعلاً من الجمهور مع مجموعة من أعماله الغنائية، ومن المقرر أن يحيي الفنان حفلاً غنائياً آخر في منطقة الوطية، ضمن البرنامج الفني المصاحب للموسم.

وشاركت دولة الإمارات في «كرنفال طانطان» الذي أُقيم ضمن فعاليات الموسم، وسط حضور وتفاعل من الجمهور مع الاستعراضات التراثية التي قدمتها الفرق المشاركة، بما يعزز أجواء الاحتفاء بالتراث والتواصل بين الشعوب.

وتستمر فعاليات الدورة التاسعة عشرة من موسم طانطان حتى 3 نوفمبر 2026، ضمن برنامج متنوع من العروض الفنية والفعاليات والمسابقات الثقافية والتراثية، التي تسهم في صون الموروث الأصيل والتعريف به، وتعزز مكانة الموسم ملتقىً للتواصل والتقارب بين الشعوب.