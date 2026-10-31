مكتبة محمد بن راشد في نوفمبر.. برنامج ينبض بحب الوطن ويحتفي بالإبداع



تقدم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر نوفمبر، برنامجاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والأدبية والفنية والرياضية والصحية والوطنية، إلى جانب تنظيم قمة دولية متخصصة والمشاركة في معارض ومؤتمرات ومسابقات تقنية، بما يعكس تنوع مبادراتها ودورها في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي وتعزيز المشاركة المجتمعية.



ومن أبرز فعاليات الشهر، تنظم مكتبة محمد بن راشد الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر»، يومي 16 و17 نوفمبر، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع المعرفة في مجالات المكتبات والنشر والبحث والثقافة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل المؤسسات المعرفية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.



وتستهل المكتبة برنامجها في 3 نوفمبر بالاحتفاء بيوم العلم، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بحديقتها الخارجية، بمشاركة موظفيها، تعبيراً عن الاعتزاز بعلم دولة الإمارات وما يجسده من قيم الوحدة والانتماء. وفي مساء اليوم نفسه، تستضيف جلسة إطلاق ومناقشة كتاب «هنا ويسكونسن: خليجي بين عالمين» للكاتب جمال الشحي، في حوار يديره الإعلامي سليمان الهتلان، حول تجربة العيش بين ثقافتين وما تثيره من تساؤلات عن الهوية والانتماء والعلاقة بالوطن.



مشاركة

وعلى صعيد مشاركاتها الخارجية، تشارك المكتبة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر، حيث تستعرض مجموعة من خدماتها ومبادراتها وفعالياتها، إلى جانب تخصيص ركن لعرض إصداراتها. كما تسلط الضوء على جائزة محمد بن راشد للغة العربية ومبادرة «أرشيف دبي».



وفي إطار حضورها في المحافل المتخصصة، تشارك المكتبة في مؤتمر «EMEA CHRIE 2026»، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، تحت شعار «ما وراء الخريطة: رسم ملامح مستقبل السياحة»، بمشاركة أكاديميين وباحثين وخبراء في قطاعي السياحة والضيافة، لمناقشة موضوعات تتعلق بالاستدامة وتنمية الكفاءات والتجارب الثقافية والسياحية.



وضمن فعاليات تحدي دبي للياقة «30×30»، تنظم المكتبة مهرجاناً رياضياً في حديقتها الخارجية، خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر، يومياً من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً، باستثناء أيام الأحد. ويقدم المهرجان برنامجاً متكاملاً من الأنشطة والمسابقات وورش العمل التفاعلية وجلسات اليوغا والبيلاتس، إلى جانب فعاليات تجمع العائلات وأفراد المجتمع وهواة الرياضة في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، وتشجع على تبني أنماط حياة صحية.



احتفاء



كما تحتفي المكتبة خلال نوفمبر بإرث الشاعر أحمد بن سليّم الفلاسي وبمسيرة جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة إدراجهما ضمن برنامج اليونسكو للاحتفال بالذكرى السنوية للشخصيات والمؤسسات لعام 2026. ويتضمن البرنامج جلسة «إرث شعري يروي ذاكرة الوطن»، وأمسية «في رحاب الشعر النبطي»، اللتين تستعرضان تجربة الفلاسي وإسهاماته الأدبية ودوره في حفظ الذاكرة الوطنية، بمناسبة مرور خمسين عاماً على رحيله. كما يشمل جلسة «خمسون عاماً من الريادة المعرفية»، التي تتناول مسيرة جامعة الإمارات وإسهاماتها في التعليم العالي والبحث العلمي وإعداد الكفاءات الوطنية، احتفاءً بيوبيلها الذهبي.



وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، تشارك المكتبة في النسخة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات 2026»، التي تُقام ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر. وتنظم المسابقة مختبرات دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة محمد بن راشد، والجامعة الأمريكية في الشارقة. ويركز تحدي هذا العام على تصميم وتطوير أنظمة روبوتية ذكية لدعم العمليات التشغيلية في المكتبات، في حين تسلط مكتبة محمد بن راشد الضوء على التقنيات والأنظمة الروبوتية المستخدمة في مرافقها، ودورها في تطوير الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.



وفي إطار اهتمامها بتعزيز الوعي الصحي والمسؤولية المجتمعية، تشارك المكتبة خلال نوفمبر في حملة للتبرع بالدم، كما تنظم، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، حملة صحية توعوية تشمل فحوصات ضغط الدم والسكر والكوليسترول، وصحة الفم والأسنان والعيون، إلى جانب التوعية بالتغذية السليمة وأهمية الوقاية.



ويخصص برنامج الأسبوع الأخير من نوفمبر مساحة للفنون والاحتفالات الوطنية، حيث تنظم المكتبة مجموعة من الفعاليات احتفاءً بعيد الاتحاد، إلى جانب جلسة حوارية تكريمية للفنان التشكيلي الإماراتي عبدالقادر الريس، تسلط الضوء على مسيرته الفنية وأبرز إنجازاته وإسهاماته في إثراء الحركة التشكيلية الإماراتية.