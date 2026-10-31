«مهرجان الإثارة والتشويق» يكشف أسرار روايات الجريمة في «الشارقة للكتاب»



تشهد فعاليات النسخة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، الذي يقام خلال الفترة من 4 حتى 15 نوفمبر المقبل، تنظيم النسخة الخامسة من «مهرجان الإثارة والتشويق»، الذي يستمر 4 أيام، وذلك بالتعاون مع «مهرجان الإثارة والتشويق في نيويورك» و«كابيتال كرايم لندن»، بمشاركة 10 كتّاب متخصصين، في جلسات حوارية، إلى جانب ورش تدريبية ولقاءات مخصّصة مع الطلبة، تأخذ الجمهور إلى عوالم أدب الجريمة والغموض.

ويناقش المهرجان أساليب بناء الشخصيات، ويمنح المهتمين بالكتابة فرصة تعلم تقنيات بناء الحبكة وصناعة التشويق، وتطوير أفكارهم وتحويلها إلى أعمال روائية قابلة للنشر.

ويتضمن ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «كتابة روايات الجريمة والغموض»، تقدمها الروائية المصرية نهى داوود، وتستمر الورشة ثلاثة أيام، يتعلم خلالها المشاركون كيفية تحويل فكرة بسيطة إلى عمل روائي متكامل، وتطوير الحبكة، وبناء الشخصيات، وصياغة نهايات مشوقة.



ويفتتح المهرجان في يومه الأول جلساته الحوارية بنقاش بعنوان «لماذا يقرأ العالم بأسره أدب الجريمة»، حيث يجمع الروائية البريطانية كلير ماكينتوش والروائية المصرية نهى داوود، والكاتب والمخرج الإماراتي إبراهيم المرزوقي.



وتبحث الجلسة أسباب الشعبية الواسعة التي تحظى بها روايات الجريمة والغموض، وما الذي يدفع القراء إلى متابعة قصص تتناول الجرائم والصراعات الإنسانية، رغم قسوة الأحداث التي تصورها أحياناً.



وفي اليوم الثاني، يستضيف المهرجان جلسة بعنوان «أين تنتهي الحقيقة وتبدأ الرواية»، بمشاركة الروائي البريطاني أبير موخيرجي، والروائي والصحافي السوري إسلام أبو شكير، والكاتب الإماراتي عادل السميطي.



وتتناول الجلسة علاقة الأدب بالجرائم والأحداث الواقعية، وحدود الحرية الإبداعية عندما يستلهم الكاتب شخصيات روايته أو أحداثها من تجارب إنسانية حقيقية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات تجاه الأشخاص الذين قد ترتبط حياتهم بتلك الوقائع.



ويشهد اليوم الثالث برنامجاً يجمع بين اللقاءات المخصصة للطلبة، والتدريب العملي والجلسات الحوارية، ويبدأ بلقاء مع الروائية الأمريكية كارين ديون، بعنوان «الكتاب الذي غيّر كل شيء»، تتحدث خلاله عن تجربتها في كتابة الرواية التي حققت لها شهرة واسعة، والدروس التي تعلمتها أثناء تأليفها، وما شهدته مسيرتها الأدبية بعد تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي.



وتناقش جلسة أخرى بعنوان «في أعماق العقول الخطرة: الأشرار والنرجسية وسر انجذابنا إليهم»، وتجمع الكاتبتين كارين ديون وإليزابيث مور، أسباب اهتمام القراء بالشخصيات الشريرة التي قد يتجنبون التعامل معها في حياتهم الواقعية، وكيف ينجح المؤلفون في جعل هذه الشخصيات محورية في أحداث الرواية.



وفي اليوم الختامي للمهرجان، يلتقي الكاتب البريطاني وسيم خان بالطلبة في جلسة تفاعلية، بعنوان «كيف تكتب بداية قصة بوليسية غامضة»، يتعرفون خلالها إلى العناصر الأساسية التي تقوم عليها الروايات البوليسية، وكيفية صياغة افتتاحية تثير فضول القارئ، وتدفعه إلى متابعة الأحداث بحثاً عن حل اللغز.



وتختتم الجلسات الحوارية للمهرجان في اليوم نفسه بجلسة بعنوان «من يحق له حل الجريمة - المحقق خارج الصورة النمطية»، بمشاركة الكاتبين وسيم خان وديفيد فينيل.