«حارس الجينوم».. سلاح جديد ضد السرطان

كشف باحثون عن طريقة جديدة قد تساعد الخلايا المناعية على مكافحة السرطان بكفاءة أكبر، والحفاظ على قدرتها على مهاجمة الأورام لفترة أطول. وذلك من خلال تنشيط بروتين «p53»، المعروف باسم «حارس الجينوم»، ويلعب دوراً مهماً في حماية الجسم من السرطان ومقاومته، حسب «روسيا اليوم».

وتوصل فريق من مركز جونسون الشامل للسرطان التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن استخدام عقار تجريبي يسمى «نافتيمادلين» لتنشيط هذا البروتين ساعد على تقوية الخلايا المناعية، وتقليل علامات الإجهاد التي تصيبها، وزيادة قدرتها على قتل الخلايا السرطانية في التجارب المخبرية.

ونشرت الدراسة في مجلة Frontiers in Immunology، وقد تمهد نتائجها الطريق لتحسين بعض العلاجات المناعية المستخدمة حالياً، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات جينية إضافية.

