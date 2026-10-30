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ثقافة

بحيرات القدرة.. جمال واستدامة

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البيان

يقترن الجمال بسياقات الاستدامة ضمن بحيرات القدرة في دبي، فتغدو الحكاية ساحرة في تفاصيلها ومؤداها، تعكس دأب وتوجهات وسمات دبي، حيث تحظى الكائنات الموجودة بوفرة الطعام والأمان، وهو ما يتجلى في أحد جوانبه بالصورة التي يظهر فيها طير يمشي على ضفاف بحيرة في الموقع.
تصوير: دينيس مالاري