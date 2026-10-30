بحيرات القدرة.. جمال واستدامة

يقترن الجمال بسياقات الاستدامة ضمن بحيرات القدرة في دبي، فتغدو الحكاية ساحرة في تفاصيلها ومؤداها، تعكس دأب وتوجهات وسمات دبي، حيث تحظى الكائنات الموجودة بوفرة الطعام والأمان، وهو ما يتجلى في أحد جوانبه بالصورة التي يظهر فيها طير يمشي على ضفاف بحيرة في الموقع.

تصوير: دينيس مالاري