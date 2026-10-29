دبي تتلألأ بالأنوار مع مهرجان الأضواء «ديوالي 2026» نوفمبر المقبل



تستعد دبي للاحتفال بانطلاق مهرجان الأضواء «ديوالي 2026»، خلال الفترة من 2 حتى 12 نوفمبر 2026، ليضفي أجواء مميزة، تجمع العائلات والزوار في احتفالات وفعاليات ثقافية وترفيهية وتجارب التسوق تعم أرجاء المدينة، وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تنظيم المهرجان، الذي يشهد هذا العام تقديم أنشطة جديدة ومكافآت وجوائز متنوعة للمتسوقين.



وتشهد الأجواء في 8 نوفمبر طابعاً فريداً مستمد من احتفالات «ديوالي» عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهي: التسوق والمكافآت، والتجارب والفعاليات، والاحتفالات التي تعم أرجاء المدينة، وستتضمن الفعاليات العروض الثقافية الغنية بالألوان، والأنشطة العائلية، إلى جانب عروض التسوق، والجوائز القيّمة، وتجارب الطعام المميزة، لتسلط الضوء على التنوع الثقافي في دبي، والخيارات التي تناسب الجميع.



وتتصدر تجارب التسوق والمكافآت مشهد الاحتفالات في هذا العام، حيث تُقدّم العروض الترويجية المميزة في جميع أنحاء المدينة للمتسوقين خيارات متنوعة للاحتفال، وتشمل أبرز هذه العروض: «ديوالي جولد راش»، الذي يضم عروضاً على المجوهرات ومكافآت ذهبية، وعرض «تسوق. امسح. واربح سيارتين من طراز ساويست» للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة، وعرض «تسوق واربح سيارة جايكو J8 SUV» في سيتي سنتر ديرة، وعرض «تسوق، احتفل واربح سيارة جيتور T1» في برجمان.



ويمكن للجمهور الاستمتاع ببرنامج حافل بالاحتفالات الثقافية والفنية والأنشطة الترفيهية والتجارب الاحتفالية، وتشمل أبرز هذه الفعاليات: «نور - مهرجان الأنوار» في سوق السيف، واحتفالات ديوالي في القرية العالمية، والاحتفالات الملونة في برجمان، كما تشارك مطاعم دبي في احتفالات هذا العام عبر تقديم قوائم طعام احتفالية، وتجارب مميزة في مطاعم رائدة مثل جامافار، وفارك، وبومباي براسيري، وكينارا من فيكاس خانا، إلى جانب عروض تسوق ومكافآت رائعة في مراكز التسوق، ووجهات التسوق في جميع أنحاء المدينة.



ومن وجهات التسوق الكبرى إلى مراكز التسوق في الأحياء والمرافق الترفيهية، وأبرز وجهات تناول الطعام، يجمع مهرجان الأضواء في دبي 2026 مختلف فئات المجتمع، مع توفير فرص للعائلات والزوار لاستكشاف المدينة، والاستمتاع بتجاربها المتنوعة وأجوائها المميزة، علماً بأنه سيتم الإعلان قريباً عن مزيد من التفاصيل حول الجدول الكامل للفعاليات، والوجهات المشاركة، والعروض الترويجية، والتجارب الاستثنائية.