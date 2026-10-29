«الأوركسترا الوطنية» تطلق جولة «حصنتك يا وطن» احتفاءً بعيد الاتحاد



أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن عودة حفل «حصنتك يا وطن» في نسخته الثانية، من خلال جولة موسيقية وطنية تشمل أربع مدن، خلال الفترة من 7 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر 2026، احتفاءً بعيد الاتحاد، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى في دبي أوبرا.



وتنطلق الجولة من أبوظبي، مروراً بمنطقة العين والفجيرة، وصولاً إلى رأس الخيمة، لتقدم مجموعة من أبرز الأغاني الوطنية الإماراتية بتوزيعات أوركسترالية جديدة، تعكس مشاعر الولاء والانتماء والفخر بالوطن وقيادته وشعبه.



وسيتم تنظيم حفلات الجولة في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي يوم 7 نوفمبر، وقلعة الجاهلي بمدينة العين يوم 20 نوفمبر، ومركز الفجيرة الثقافي يوم 28 نوفمبر، وتختتم في مركز رأس الخيمة الثقافي يوم الأول من ديسمبر المقبل.



وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الموسيقى تمثل لغة جامعة تعزز مشاعر الانتماء والاعتزاز بالوطن، مشيرة إلى أن جولة «حصنتك يا وطن» تأتي احتفاءً بمسيرة الاتحاد وقيم الوحدة والولاء والفخر، وحرصاً على إيصال هذه التجربة الموسيقية إلى مختلف مجتمعات الدولة.



من جانبها، قالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن النجاح الجماهيري الذي حققته النسخة الأولى شجع على توسيع نطاق الحفل ليشمل مدناً جديدة، موضحة أن الجولة تقدم الأغاني الوطنية بتوزيعات أوركسترالية معاصرة تحافظ على أصالتها، إلى جانب مشاركة طلبة إماراتيين في الغناء وإلقاء الشعر النبطي.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأغاني الوطنية التي ارتبطت بذاكرة المجتمع الإماراتي، من بينها «الله يا دار زايد» و«سوف نحمي الاتحاد» و«زانها زايد» و«رجال والله رجال» و«أنا جندي»، بمشاركة الأوركسترا والكورال والجمهور.



وتشهد الجولة، احتفاءً بعام الأسرة، مشاركة طلبة موهوبين ضمن مبادرة «الشعر النبطي» التي أطلقتها دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، بهدف تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالهوية الوطنية والموروث الثقافي الإماراتي.



وأكد معالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، أهمية الربط بين التعليم والتراث والفنون في ترسيخ الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن مشاركة الطلبة مع الأوركسترا الوطنية تتيح لهم فرصة إبراز مواهبهم والمساهمة في صون الموروث الشعري الإماراتي.

من جانبها، أوضحت مريم الحلامي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص ومدارس الشراكات التعليمية في الدائرة، أن المبادرة تسهم في تنمية المواهب الشعرية والصوتية والموسيقية للطلبة، وتعزز ارتباطهم باللغة العربية والتراث الوطني.

يذكر أن النسخة الأولى من «حصنتك يا وطن»، التي أقيمت في دبي أوبرا خلال مايو الماضي، استقطبت أكثر من 1400 شخص من أكثر من 50 جنسية، وشهدت تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.