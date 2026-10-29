ميار الشوربجي من مصر بطلة تحدي القراءة العربي 2026

دبي - رحاب حلاوة والسيد رمضان

تُوجت الطالبة المصرية ميار الشوربجي، البالغة من العمر 11 عاماً، بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة لعام 2026، خلال الحفل الختامي الذي أقيم اليوم في دبي، بعد منافسة جمعت ستة من أبطال القراءة من مختلف الدول العربية، ليذهب المركز الثاني إلى الطالبة الفلسطينية غزل تيم، فيما حل الطالب السعودي ريان الزكري في المركز الثالث.

وجاء إعلان النتائج وسط أجواء احتفالية، بعد انتهاء التقييم النهائي الذي خاضه المتسابقون الستة أمام الجمهور، حيث مُنح كل متسابق دقيقة واحدة للإجابة عن سؤال مباشر، قبل مشاركة الحضور في التصويت لاختيار البطل الأجدر بحمل تاج القراءة العربي.

وحققت ميار الشوربجي إنجازاً مميزاً بعد رحلة قرائية شملت 60 كتاباً، وتأهلت خلالها ممثلة لجمهورية مصر العربية من بين 17 مليوناً و616 ألفاً و289 مشاركاً، لتصل إلى منصة التتويج وتحصد المركز الأول على مستوى الوطن العربي.

وكانت ميار قد قدمت خلال المنافسات النهائية إجابة لافتة عن معنى الوصول إلى المركز الأول، مؤكدة أن «الرقم واحد ليس مجرد مركز نتنافس عليه، بل هو عقل إنسان لا يعرف المستحيل»، مشيرة إلى أن القراءة أسهمت في بناء شخصيتها وتوسيع أحلامها، ومنحتها القدرة على التفكير والطموح وصناعة المستقبل.

أما المركز الثاني فكان من نصيب الفلسطينية غزل تيم، البالغة 16 عاماً، والتي قرأت 243 كتاباً، وتأهلت ممثلة لفلسطين من بين 712 ألفاً و765 مشاركاً، بعدما قدمت خلال المنافسة النهائية إجابة عميقة عن أثر الأدب والفلسفة في تشكيل الوعي الإنساني، مؤكدة أن «الأدب صيّرني إنسانة تشعر بآلام أمتها».

وحصد المركز الثالث الطالب السعودي ريان الزكري، البالغ 11 عاماً، والذي قرأ 260 كتاباً، وتأهل ممثلاً للمملكة العربية السعودية من بين أكثر من مليوني مشارك، حيث استعرض خلال التقييم النهائي أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن القراءة وسيلة لبناء الإنسان وترسيخ قيم الصدق والأمانة والعدل.

ويعكس تتويج الأبطال الثلاثة الأثر المعرفي والثقافي الذي أحدثه تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة اللغة العربية وغرس حب القراءة في نفوس الأجيال الجديدة.