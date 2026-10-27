«العويس السينمائي» يقدم العرض الأول لفيلم «شمشون العرب» 31 أكتوبر



تقدم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي، العرض الأول على السجادة الحمراء للفيلم التسجيلي «شمشون العرب: حكاية بطل من الإمارات» للمخرج ناصر الظاهري، وذلك في 31 أكتوبر الجاري، الساعة السادسة مساءً، في فوكس سينما بمركز وافي بدبي، بحضور بطل الفيلم «شمشون العرب» ومخرج العمل.

الفيلم من إنتاج 2025 ومدته 70 دقيقة، يوثق سيرة واحدة من أكثر الشخصيات الشعبية رسوخاً في الذاكرة الجمعية الإماراتية والخليجية خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وعن الفيلم يقول المخرج ناصر الظاهري: «حين كنا صغاراً، كنا نسمع بهذا الرجل القوي الأسطوري، مرة باسم شمشون العرب ومرة باسم شمشون الجبار، وكنا نتحلق حول عروضه في العين وأبوظبي ودبي وبقية الإمارات. كان حضوره الشخصي بحد ذاته عرضاً. وحين كبرنا، تابعنا أخباره وصوره التي تصدرت أغلفة المجلات اللبنانية والمصرية، وتغطيات الصحف العربية والأجنبية. كانت له شهرة تضاهي كبار الفنانين، وله معجبون من كل البلدان والأعمار».

وقدم شمشون العرب خلال مسيرته عروض قوة خارقة بقيت في الذاكرة، من بينها كسر الصخر على بطنه وظهره، ومرور السيارات على يديه وقدميه، وجر السيارات بشعره، وحمل الأثقال بأسنانه، والنوم على الزجاج، ورفع حمار بأسنانه.

واشتهر الرجل العملاق بشعره الطويل ولحيته الكثة ولباسه المميز الذي يشبه جلد النمر، مع أحزمة ولفائف جلدية حول خصره ومعصميه.