اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة.. إطلالات عالمية مبتكرة



شهدت فعاليات اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة في نسخته الجديدة لربيع وصيف 2027، مشاركة نخبة من المصمّمين من مختلف أنحاء العالم، الذين قدّموا رؤى إبداعية غنية في عالم الموضة المعاصرة والأزياء الراقية والجاهزة.

وشارك معهد بيكاسّو الشرق الأوسط للفنون والموضة والتصميم في دبي في أسبوع دبي للموضة للمرّة الأولى، مقدّماً 47 إطلالة مبتكرة من إبداع 23 مصمّماً من طلبته، وذلك تحت الإشراف الإبداعي لمؤسّسه عمار حفار. وقد سلط هذا العرض الضوء على مفهومي التصميم المستقبلي المستدام والحرفية المعاصرة، حيث جمع بين الابتكار والتصميم المسؤول والحرفية المعاصرة، وسلط الضوء على المواهب الناشئة في عالم تصميم الأزياء.

وكان العرض الأول لعلامة «ONORI» الإماراتية في أسبوع دبي للموضة احتفاءً بالأنوثة العصرية، من خلال ألوان الباستيل والأقمشة الانسيابية والأناقة التي تجمع بين البساطة والرقيّ. وتميّزت هذه المجموعة بتطريزات الزهور الناعمة، وطبعات حصرية من توقيع العلامة، وأقمشة الساتان الفاخرة، والتفاصيل المطرّزة يدوياً بدقّة متناهية، حيث جمعت بين الحرفية التي تنبض بالرومانسية والرؤية المعاصرة لأنوثة تشعّ ثقة وقوة.

وكشفت علامة «ليلى بلان» التي تُعدّ عضواً دائماً في أسبوع دبي للموضة عن مجموعتها بعنوان «SOLEIL D’ÂME»، والتي قدّمت من خلالها تصاميم بطابع هندسي وفساتين ذات قصّات محدّدة وقطع بأحجام غير متماثلة، مع تفاصيل منسدلة وطبقات متداخلة من الأقمشة الناعمة.

وأضفت لوحة ألوان موسمية متجدّدة من الأزرق الفاتح والأخضر النعناعي والخوخي والليلكي لمسة من الحيوية على اللونين الأبيض والأسود اللذين تشتهر بهما هذه العلامة، في تشكيلة متعدّدة الاستخدامات تجمع بين قوة الإطلالات الرسمية الأنيقة وسحر البساطة الراقية.

وقدّمت المصمّمة شوما بيرساد المولودة في ترينيداد مجموعتها بعنوان «A Thread Across the Waters»، والتي تجسّد الذاكرة الثقافية المتوارثة عبر الأجيال والهجرة والقدرة على الصمود بعدسة كاريبية متفرّدة. وجمع هذا العرض بين ملامح الإرث الثقافي الهندي وتأثير الهوية الكاريبية، من خلال أزياء العطلات ذات الأقمشة المنسدلة والقطع المنفصلة بتصاميم متقنة والطبعات اليدوية الغنية بالتفاصيل، في احتفاء بتلاقي الثقافات والحرفية اليدوية العالية.

وشاركت المصمّمة الأردنية سارة موسى للمرة الأولى في أسبوع دبي للموضة من خلال علامتها «Kuni»، حيث قدّمت مجموعة مستوحاة من تجربتها الشخصية وانتقالها من عالم الهندسة المعمارية إلى عالم تصميم الأزياء. وتضمّنت هذه المجموعة 20 إطلالة توزعت على خمسة فصول وجسّدت تحولاً ملهماً من التصاميم ذات الطابع الهندسي البارز إلى إطلالات بأقمشة انسيابية تفيض أناقةً وتألقاً.

وقدّم المصمّم فيكتور وينسانتو مجموعته بعنوان «Audace»، التي تحتفي بالتعبير عن الذات من خلال ألوان غنية تنبض بالحياة وقطع بأحجام لافتة وطبعات بارزة مستوحاة من الحيوانات. وجمع هذا العرض بين الأزياء الراقية محدّدة المعالم والكورسيهات والأقمشة ثلاثية الأبعاد، مقدّماً رؤية متجدّدة لطبعات الحيوانات من دون استخدام جلود حقيقية.