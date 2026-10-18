الرواية العربية بين حرية الإبداع وسلطة السوق والجوائز



لم تعد الرواية العربية نتاجاً لرؤية الكاتب وحده، بل أصبحت ثمرة تفاعل معقد بين الإبداع وشروط النشر ومعايير الجوائز وإغراءات السوق وضغوط المنصات الرقمية.

وبين حرية الكاتب في تشكيل عالمه، وسعي المؤسسات الثقافية إلى توجيه مسارات الانتشار والنجاح، يبرز سؤال جوهري: من يكتب الرواية العربية اليوم، ومن يملك سلطة التأثير في ملامحها وتوجيه مسارها؟ سؤال يفتح الباب أمام قراءة العلاقة بين النص الأدبي والمنظومة المحيطة به، وحدود تأثيرها في اختيارات المبدع، وقدرتها على تشكيل المشهد الروائي العربي، دون أن تطغى اعتبارات التسويق والانتشار على القيمة الفنية والإنسانية للعمل.

وتؤكد الأديبة والروائية نوال مصطفى أن الكاتب ما زال صاحب الشرارة الأولى في كتابة الرواية، لكنه لم يعد الطرف الوحيد المؤثر في رحلتها إلى القارئ، فالرواية لا تولد في فراغ، ولا تنتهي بمجرد أن يضع الكاتب كلمته الأخيرة في المخطوط؛ إذ تدخل بعد ذلك في شبكة من العلاقات، تضم الناشر والجائزة والسوق والمنصات الرقمية، ويملك كل طرف منها قدرة متفاوتة على التأثير في مصير العمل الأدبي، وأحياناً في الخيارات الإبداعية التي تسبقه.



رؤية خاصة

وتقول نوال مصطفى في حديثها لـ «البيان»: «من واقع تجربتي ككاتبة وروائية، أرى أن أهم ما يميز الكاتب الحقيقي، هو امتلاكه رؤية خاصة للعالم، وقدرته على تحويل التجربة الإنسانية إلى حكاية تحمل بصمته ولا تشبه سواها. لكن هذه الخصوصية تحتاج إلى بيئة نشر تؤمن بها، فالناشر ليس مجرد وسيط بين المؤلف والقارئ، بل يمكن أن يكون شريكاً في تطوير العمل وإخراجه إلى النور، بشرط ألا تتحول اعتبارات السوق إلى سلطة تفرض على الكاتب ما ينبغي أن يكتبه».

وتمنح الجوائز الأدبية، بحسب مصطفى، الأعمال الروائية فرصة مهمة لاكتشاف المواهب، وتوسيع دائرة انتشارها، وجذب الاهتمام النقدي والإعلامي، لكنها لا تمثل حكماً نهائياً على القيمة الفنية أو مكانة الكاتب.

وتوضح أن الجائزة، مهما بلغت مكانتها، تظل وجهة نظر لجنة تحكيم في عمل أدبي، فهناك أعمال عظيمة لم تنل جوائز، وكتّاب صنعوا تأثيرهم عبر الزمن، لا عبر لحظة احتفاء عابرة.

ويفرض السوق، من جانب آخر، معادلة دقيقة على صناعة النشر، فالناشر يحتاج إلى أرباح تمكّنه من الاستمرار، والكاتب يحتاج إلى قارئ يتفاعل مع عمله. غير أن الخطر يبدأ، وفق رؤية مصطفى، عندما تتحول الأعمال الناجحة إلى نماذج مكررة، أو يكتب المؤلف ما يتوقع أن يبيعه بدلاً مما يتشكل إبداعاً داخل عقله ومخيلته ومشاعره، فالأدب لا ينبغي أن ينفصل عن جمهوره، لكنه لا يستطيع أيضاً أن يتطور إذا اكتفى بمجرد مجاراة الرائج والأكثر مبيعاً.

وحسب رأي مصطفى، تفتح المنصات الرقمية أبواباً جديدة أمام الكتاب والقراء، وتوسّع إمكانات الوصول والتفاعل، لكنها تفرض في الوقت نفسه ضغوطاً مرتبطة بسرعة الاستهلاك ومؤشرات المشاهدة والتفاعل، وقدرة المحتوى على جذب الانتباه في زمن قصير، ويبرز هنا تحدي الاستفادة من التكنولوجيا، دون السماح لمعاييرها بأن تحل محل المعايير الفنية والإنسانية داخل النص الروائي.



جوهر المسـألة



وتوضح مصطفى أن أطراف صناعة الرواية تتشارك في تشكيل مسار العمل، وإن لم تشارك بالضرورة في كتابة نصه، فالكاتب يبدع الحكاية، والناشر يهيئ لها طريق الوصول، والجائزة تمنحها الاعتراف والانتشار، والسوق يختبر قدرتها على الاستمرار، والمنصة توسّع فضاء حضورها.

أضافت: «قد تتكامل هذه الأدوار، وقد تتعارض، لكن المهم هو التمييز بين نجاح الرواية في الوصول إلى الجمهور، وقيمتها بوصفها عملاً فنياً وإنسانياً، فهي ليست مجرد منتج يحقق المبيعات أو يحصد الجوائز، أو يتصدر قوائم التفاعل، بل محاولة لفهم الإنسان، وكشف تناقضاته، وطرح الأسئلة التي لا تقدم الحياة إجابات سهلة عنها».

وتطرح مصطفى جوهر المسألة في سؤال يتجاوز أطراف صناعة النشر، إلى حدود سلطتها على الإبداع: «ليس السؤال فقط: من يكتب الرواية الآن، بل: من يملك حق توجيهها؟ وحتى نكون واضحين، أقول إنه يحق لكل هذه الأطراف أن تسهم في وصول الرواية إلى الناس، لكن ينبغي أن تظل للكاتب حريته في ابتكار عالمه، وللقارئ حريته في اكتشافه والحكم عليه».



التأثير والبقاء



وتشدد على أن التأثير في النشر لا يعني بالضرورة التدخل في الإبداع، فهناك فرق بين محرر يساعد الكاتب على اكتشاف عيوب نصه، وسوق يطلب منه تغيير فكرته لتصبح أكثر قابلية للبيع. كما ترى أن دور الناشر لا ينبغي أن يقتصر على البحث عن الرواية المتوقع نجاحها، بل يجب أن يشمل اكتشاف الأصوات الجديدة، حتى عندما لا تكون نتائجها التجارية مضمونة.

وتؤكد كذلك أن القارئ ليس مجرد مستهلك يتأثر بالدعاية والخوارزميات، بل شريك في منح العمل حياته الطويلة، فقد يكتشف في رواية لم تحظَ باهتمام الجوائز، ما يغيّر نظرته إلى العالم.



أطراف مؤثرة



وتنتقل د. سعاد صابر، الناقدة الأدبية وأستاذة الأدب المعاصر، بالسؤال إلى مستوى أوسع، يتصل بتاريخ الرواية العربية، وتحولات علاقتها بالمؤسسات الثقافية.

وترى أن تحديد هوية من يكتب الرواية اليوم، لم يعد مقتصراً على الكاتب وحده، بل امتد إلى الأطراف التي تؤثر في مسار العمل الروائي، وفي مقدمها دور النشر والجوائز الأدبية، وما تفرضه من شروط ومعايير قد تنعكس على اختيارات المبدعين وطبيعة النصوص المتداولة.

وتستحضر صابر، في حديثها لـ «البيان»، بدايات تشكّل الرواية العربية الحديثة، مشيرة إلى قدرتها على التعبير عن التحولات التاريخية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات العربية.



وتستشهد برواية «زينب» لمحمد حسين هيكل، الصادرة عام 1914، وما قدمته من تصوير للريف المصري، وصولاً إلى تجربة نجيب محفوظ، الذي أسهم، إلى جانب روائيين آخرين، في ترسيخ مكانة الرواية العربية، وتطوير أدواتها الفنية. كما تشير إلى دور ازدهار الصحافة في انتشار هذا الجنس الأدبي، وتعزيز حضوره لدى القراء.



لكن المشهد الراهن، بحسب صابر، يطرح تساؤلاً جوهرياً: من يوجّه الآخر، الكاتب أم الناشر أم القارئ أم الجوائز الأدبية؟ وترى أن دور النشر الكبرى باتت تمتلك تأثيراً ملحوظاً في تحديد فرص وصول الروايات إلى الجمهور، خصوصاً في ظل اشتراط بعض الجوائز أن تتولى دور النشر تقديم الأعمال المرشحة.



وتحذر صابر من تحول السعي إلى الانتشار أو الفوز بالجوائز، إلى عامل يوجّه اختيارات الكاتب، فيدفعه إلى مراعاة متطلبات السوق، بدلاً من الانشغال بالقيمة الفنية والإنسانية للنص. كما تنتقد بعض الأعمال التي تستثمر الجرأة أو ضخامة الحجم، باعتبارهما وسيلتين لجذب الاهتمام، من دون أن يقابلهما بالضرورة عمق فني أو مضمون مؤثر.

وتؤكد د. سعاد أن استعادة الرواية العربية لدورها، تتطلب تحقيق التوازن بين حرية الكاتب ومسؤولية الناشر ومعايير الجوائز ووعي القارئ، بحيث تظل الجودة والإبداع هما المعيار الحقيقي، لا مجرد فرص التسويق، أو احتمالات الفوز والتداول.