«النايد».. لوحات تروي سيرة عبد القادر الريس

يحتفي المعرض الاستعادي «النايد»، بمسيرة وإرث الفنان عبد القادر الريس، أحد أبرز رواد الفن المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتضمن المعرض المقام في «أوبرا غاليري دبي» بتقديم معرض «النايد»، أعمالاً للفنان تروي سيرته عبر أكثر من خمسة عقود، عاكسة دوره المحوري في تشكيل الهوية البصرية الحديثة لدولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين التراث والحداثة ببراعة وتميّز لافت، تستمد لوحات الريس إلهامها العميق من التراث الإماراتي والثقافة الإسلامية، ومن التفاعل المذهل بين المناظر الطبيعية والعمارة في الدولة. ويجمع المعرض أعمالاً جوهرية من خمس سلاسل فنية شهيرة للفنان: سلسلة «الغاف» المستوحاة من شجرة الغاف التي تُعد رمزاً وطنياً لدولة الإمارات؛ وسلسلة «الحروفية» التي تتخذ فيها الحروف العربية أشكالاً بصرية وروحية؛ وسلسلة «الانطباعية» التي تضم تصويرات مبكرة لمناظر طبيعية إماراتية بلمسات فرشاة ناعمة وأجواء شاعرية؛ وسلسلة «الهاء» المتميزة بأعمال الألوان المائية على الورق؛ وسلسلة «التجريد» التي تدمج بين العناصر الهندسية - ولا سيما المربعات التي تميز أسلوب الريس - وتكوينات المناظر الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، يضم المعرض أعمالاً نادرة من المجموعة الخاصة للفنان، ويكشف، لأول مرة، عن مجموعة مختارة من الأعمال الجديدة التي لم تُعرض من قبل، ما يبرز الحيوية الإبداعية المستمرة للفنان. ومن خلال المزج السلس بين الجماليات العربية والإسلامية والفن التجريدي المعاصر، يجسد معرض «النايد» التحول الثقافي في دولة الإمارات بعيداً عن الحنين التقليدي للماضي.

وقال سيلفان غايار، مدير «أوبرا غاليري دبي»: «يشرفنا تقديم معرض «النايد» في «أوبرا غاليري»، حيث يقدم المعرض رؤية شاملة وحميمية لحياة أحد أكثر الفنانين تأثيراً في دولة الإمارات. وإذ نحتفي بمسيرة فنية تمتد لأكثر من خمسة عقود، فإن المعرض يسلط الضوء أيضاً على أعمال عبد القادر الريس الحالية والمستقبلية، مؤكداً على استمرارية ابتكاره وحضوره الفني الراسخ».