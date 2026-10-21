"أم كلثوم" على مسرح المجاز بصوت "مي فاروق" يوم 19 ديسمبر

يستضيف مسرح المجاز في الشارقة، أمسية غنائية للفنانة مي فاروق، يوم 19 ديسمبر 2026، تقدم خلالها باقة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، تستذكر خلالها إرثها الغنائي، وتستعيد أعمالها الخالدة.

هذا وتُطرح تذاكر الحفل عبر الموقع الإلكتروني platinumlist.net ضمن فئات متنوعة تتناسب مع اختيارات الجمهور.

وتعد الفنانة مي فاروق من أبرز الأصوات الطربية المعاصرة في العالم العربي، وتتميز بإتقانها غناء التراث العربي الأصيل.

واشتهرت بتقديمها أغاني لكبار الفنانين وخاصة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وبرزت على أشهر المسارح في الوطن العربي، وحفلات دار أوبرا المصرية.

قدمت مي فاروق بصوتها شارات غنائية بقيت في الأذهان، وأشهرها أغنية "يا شمس يا منورة غيبي" من مسلسل الليل وآخره عام (2003)، وأغانٍ منفردة مثل "الشتا" و"كام ليلة" وكذبت عينيا".

يستحضر عشاق الطرب في أمسية “ليلة أم كلثوم" روائع كوكب الشرق وأعمالها الفنية الخالدة في ذاكرة الوجدان العربي، التي خاطبت مختلف الأجيال مع تغير الأزمنة واختلافها، في أجواء طربية استثنائية تحتفي بقيمتها الفنية في تاريخ الموسيقى العربية، وتعود بالجمهور إلى زمن الطرب الأصيل.

وتأتي الأمسية ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي يحتضنها مسرح المجاز، تجمع نخبة من نجوم الغناء العربي، وتقدم للجمهور تجارب موسيقية متنوعة، تعزز مكانة الشارقة وجهةً للفعاليات الثقافية والفنية، وتواصل من خلالها استقطاب محبي الموسيقى من مختلف الأجيال.