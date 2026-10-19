مركز جمعة الماجد يعزز التعاون مع مكتبات أبوظبي

استقبل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وفداً من قطاع المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضمّ سهام عبدالله، رئيسة وحدة التبادل في الدائرة، وموزة السليطني، ضابط إهداء وتبادل.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، ورياض طاهر، رئيس قسم المعالجة الفنية، وأنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين المركز وقطاع المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مجال تبادل إصدارات الكتب، إلى جانب بحث سبل التعاون في الفعاليات والبرامج التدريبية التي ينظمها المركز، ولا سيما الدورات المتخصصة في مجال المكتبات. وشهدت الزيارة إهداء الوفد للمركز مجموعة من إصداراته الحديثة، كما قدّم المركز للوفد عدداً من إصداراته الحديثة.

ورحّب الدكتور محمد كامل جاد بالوفد الزائر، وأبدى استعداد المركز لتعزيز التعاون مع الدائرة في المجالات المشتركة، كما قدّم نبذة تعريفية عن الخدمات التي يوفرها المركز للباحثين في مجالي الكتب والمخطوطات، إلى جانب أنشطته الثقافية الموجّهة للجمهور، والتي تشمل الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة في أقسام المركز، استهلّها بزيارة معرض «مسيرة العطاء»، حيث اطّلع على الزيارات التي قام بها مؤسس المركز إلى عدد من المؤسسات الثقافية العربية والعالمية، بهدف تعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات معها.

كما زار الوفد قاعة المراجع، وتعرّف على الخدمات التي يقدمها المركز لرواد المكتبة، ثم اطّلع على مقتنيات قسم المكتبات الخاصة، واختُتمت الجولة بزيارة قسم المخطوطات.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن شكره وتقديره للمركز على حفاوة الاستقبال، مثمناً ما قدّمه من إصدارات حديثة في إطار تبادل المطبوعات وتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين الجانبين.