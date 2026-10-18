كازويوشي نوماشي.. جسر ثقافي صنع في اليابان

توجت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، المصور الياباني «كازويوشي نوماشي» بالجائزة التقديرية للدورة الخامسة عشرة والتي كانت بعنوان «الأسرة» تكريماً لمسيرة تجاوزت نصف قرن من العمل الفني الثقافي الإنساني من التوثيق الفوتوغرافي للشعوب في المناطق النائية ذات المناخ القاسي وعلاقتهم مع الأرض والمعتقدات الراسخة والطقوس الإيمانية وإدارة جوانب الحياة المختلفة، لدرجة أن الصحافة العالمية وصفت أعماله ومؤلفاته بأنها «وثيقة قيّمة عن الإنسان والأرض».



صب نوماشي اهتمامه على الثقافات التقليدية المتنوعة التي تعكس حياة الشعوب القاطنة في أقسى بقاع الأرض، متنقلاً بين أرجاء العالم. وقد نجح نوماشي في التقاط الروحانية المتجلية في مناظر طبيعية ذات جمال فريد واستثنائي، حيث تكتسب صور الأشخاص والوجوه وقاراً مطلقاً وتمتزج بالسياق المحيط في تكوينات بصرية تشبه اللوحات الفنية، يغمرها ضوء مبهر يجمع بين الواقعية والسمو الروحي في آنٍ معاً. ومنذ عام 1988، وجه اهتمامه نحو آسيا، مستكشفاً التبت ونهر الغانج والمدن الإسلامية المقدسة.

وفي الفترة ما بين 1995 و2000، أتيحت له فرصة دخول المقدسات الإسلامية، حيث وثّق أكبر مواسم الحج بجانب توثيق المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. واعتباراً من عام 2002، زار مرتفعات جبال الأنديز لتوثيق التمازج بين العقيدة الكاثوليكية وحضارة الإنكا.

قدم «نوماشي» أكثر من 15 كتاباً عن رحلته الطويلة عبر 3 قارات، منها Sahara وThe Nile وTibet والكتاب الشهير Mecca the Blessed, Medina the Radiant. كما نال جوائز رفيعة عدة في اليابان وخارجها، من أبرزها جائزة «دومون كين» وميدالية الشرف بالوشاح الأرجواني من الحكومة اليابانية تقديراً لإسهاماته الفنية.

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جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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