3 حفلات أوركسترالية في «الشارقة للرسوم المتحركة»

يستضيف «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري في منطقة الجادة بالشارقة، ثلاث حفلات موسيقية تقدمها أوركسترا متكاملة، تأخذ الجمهور في رحلة عبر أشهر المقطوعات الموسيقية من عالم السينما والأنمي وأفلام الرسوم المتحركة.

وتنطلق سلسلة الحفلات يوم الخميس 22 أكتوبر، في تمام الساعة 9:00 مساءً، مع حفل «رحلة عبر أشهر الموسيقى التصويرية للأفلام»، الذي يصطحب الجمهور في رحلة موسيقية عبر مجموعة من أبرز الإنتاجات السينمائية في عوالم المغامرة والفانتازيا والخيال العلمي والأفلام الغنائية. ويتضمن الحفل مقطوعات من أفلام «سوبرمان»، و«حرب النجوم»، وإنديانا جونز، وهاري بوتر، والحديقة الجوراسية.

ويوم السبت 24 أكتوبر، في تمام الساعة 9:00 مساءً، يحتفي حفل أصداء الخيال بموسيقى الأنمي الياباني والثقافة الشعبية الكورية، من خلال مقطوعات مستوحاة من مجموعة من الأعمال الشهيرة، منها غريندايزر، وهجوم العمالقة.

وتُختتم سلسلة الحفلات يوم الأحد 25 أكتوبر، في تمام الساعة 9:00 مساءً، مع حفل ليلة من حكايات ديزني، الذي يقدم مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية من أعمال ديزني وأفلام الرسوم المتحركة الأخرى.

