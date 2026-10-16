«جمعة الماجد» يستعرض أساليب حفظ الوثيقة العربية



شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في فعاليات يوم الوثيقة العربية، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مقره بدبي، الخميس، وتضمنت مجموعة من المعارض والمحاضرات وورش العمل، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالوثائق.

وتمثلت مشاركة المركز في تقديم محاضرة علمية بعنوان «الأسس العلمية في خطط الحفظ الوقائية والعلاجية للمخطوطات والوثائق التاريخية»، قدمها الدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم المعالجة والترميم بالمركز، وسلّط خلالها الضوء على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها تعقيم المخطوطات والوثائق ومعالجتها من الآفات البيولوجية والإصابات الكيميائية، والترميم اليدوي والآلي، والتدعيم الحراري، والتجليد العربي الإسلامي، إلى جانب شروط تخزين المخطوطات والوثائق وحفظها.

كما شارك المركز في تقديم ورشة عمل متخصصة في الترميم اليدوي للمخطوطات، استعرض خلالها أنواع الأضرار التي تتعرض لها أوراق المخطوطات، مثل الإصابات الحشرية، والأضرار الناجمة عن الرطوبة، وتمزق الأطراف بسبب القوارض، موضحاً أساليب معالجتها يدوياً. وشهدت الورشة كذلك عرضاً للمواد الخام المستخدمة في صناعة الورق الطبيعي الذي يُستعان به في عمليات الترميم.

وزار عبدالله بن دلموك، المدير العام لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، القسم الخاص بمركز جمعة الماجد، وأشاد بجهود المركز في حفظ الوثائق والتراث وصونهما.

وفي ختام فعاليات يوم الوثيقة العربية، كرّم عبدالله بن دلموك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بشهادة شكر وتقدير، تسلّمها نيابة عن المركز الدكتور بسام داغستاني، تقديراً لمشاركة المركز وإسهاماته في مجال حفظ المخطوطات والوثائق وترميمها.