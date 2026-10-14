«دبي للثقافة» تعزز التواصل بين الأجيال عبر «على نهج الأولين»



أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم فعالية «على نهج الأولين»، بالتعاون مع مجلس شباب الإمارات للثقافة والهوية الوطنية، بهدف تعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الشباب، وتعريفهم بالقيم والعادات والتقاليد والموروث الثقافي الإماراتي.

وستشكل الفعالية التي يستضيفها نادي ذخر في الخوانيج في 15 أكتوبر الجاري مساحة تفاعلية للقاء الشباب بكبار المواطنين، والاستماع إلى حكاياتهم وتجاربهم التي تعكس ملامح الحياة في الماضي، وهو ما يجسد حرص الهيئة على صون التراث المحلي، وتعزيز حضوره في المجتمع، وتوثيق صلة أفراده بجذورهم وإرثهم الأصيل.



ويتضمن برنامج الفعالية جلسة «على نهج الأولين» بمشاركة كل من فهد المعمري وفيصل المهيري، ويديرها الإعلامي سلطان البادي، حيث سيتناول المتحدثان أهمية المحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، وسبل الاستفادة من تجارب الآباء والأجداد في الحياة المعاصرة، ودور الحوار في مد جسور التفاهم بين مختلف الفئات العمرية.

كما سيضم البرنامج ورشة «السنع الإماراتي» التي ستقدمها المدربة علياء دسمال المهيري، لتعريف المشاركين بآداب التعامل وأصول السلوك الاجتماعي التي تميز المجتمع الإماراتي، وما تجسده من معاني الاحترام والتقدير والكرم وحسن الضيافة، بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية هذه الممارسات والتمسك بها في الحياة اليومية.

وتشهد الفعالية كذلك تقديم مقطوعات موسيقية تؤديها مجموعة من أصحاب المواهب الإماراتية، إلى جانب استضافة مجموعة من المشاريع المحلية، بما يتيح لها التعريف بمنتجاتها وتجاربها، ويسلط الضوء على أهمية دعم المبادرات المميزة وتشجيع أصحابها.