وفاة الممثل آر جيه ميتي نجم "بريكنغ باد" عن 34 عاماً

توفي الممثل آر جيه ميتي، المعروف بأداء شخصية والتر وايت جونيور في المسلسل التلفزيوني الشهير "بريكنغ باد"، عن عمر ناهز 34 عاما، وفق ما أفاد ممثلوه الاثنين.

ولم يُكشف على الفور عن سبب وفاة الممثل، الذي كان يعاني شللا دماغيا.

وجاء في بيان أصدره شون رايلي، ممثل الفنان الراحل: "ببالغ الحزن نشارك نبأ الرحيل المأسوي للممثل المحبوب، الخيّر، والمدافع المتحمس عن حقوق ذوي الإعاقة، آر جيه ميتي".

وكان ميتي لا يزال مراهقا عندما ظهر للمرة الأولى في مسلسل "بريكنغ باد" عام 2008، مجسدا شخصية والتر وايت جونيور، نجل مدرس الكيمياء الذي تحول إلى زعيم لتجارة المخدرات والتر وايت، وهو الدور الذي أكسب الممثل براين كرانستون شهرة عالمية.

وقال رايلي إن ميتي استلهم من تجربته الشخصية في التعايش مع الشلل الدماغي، ما أضفى مصداقية على أدائه للشخصية، ومكّنه من بناء منصة للتوعية بقضايا الإعاقة وتعزيز الشمول.

وأضاف أن نشاطه في هذا المجال تطور لاحقا إلى عمله سفيرا لجمعية الشلل الدماغي المتحدة (United Cerebral Palsy)، ولشبكة مستشفيات الأطفال غير الربحية "شرينرز تشيلدرنز".

وتابع رايلي: "كما تولّى رئاسة مؤسسة ميتي، حيث دعم الجهود الخيرية والمبادرات المجتمعية، مستفيدا من منصته لتحدي الصور النمطية وتعزيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو أكبر".