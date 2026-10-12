24 فعالية معرفية ومجتمعية في «مكتبات الشارقة» خلال أكتوبر



تحوّل مكتبات الشارقة العامة خلال أكتوبر الجاري موضوعات الحياة اليومية إلى تجارب معرفية وتفاعلية، من الغذاء الصحي والنوم وحقوق العمل إلى الأدب والعلوم والتراث والفنون والرياضة، حيث تقدم في برنامجها 24 فعالية موزعة على مكتبات الشارقة والذيد وكلباء وخورفكان ووادي الحلو ودبا الحصن، تستهدف الأطفال واليافعين والبالغين والعائلات، وتمزج بين القراءة والمعارف المهنية والقانونية.

ويحضر الأدب والخيال في مكتبة الشارقة يوم 15 أكتوبر، من خلال فعالية «رحلة إلى نيفرلاند مع بيتر بان، تأليف ج. م. باري»، التي تحول قراءة القصة إلى تجربة تفاعلية، تشمل تمثيل المشاهد والرسم.

أما فعالية «نور البيان»، في 25 أكتوبر، فتأخذ المشاركين في جولة تفاعلية داخل متحف القرآن الكريم، للتعرف إلى المخطوطات وتاريخ القرآن وفنون كتابته وقيمه، ويختتم برنامج المكتبة في 28 أكتوبر بفعالية «كن جميلاً ترى الوجود جميلاً»، احتفاء باليوم العالمي لكبار السن واليوم العالمي للصحة النفسية، عبر أنشطة فنية وجماعية وجلسات للاسترخاء وتبادل الخبرات، بما يعزز التواصل بين الأجيال.

وتجمع مكتبة الذيد بين الحركة والتعلم في فعالية «قوة ومرح الجوجيتسو» يوم 18 أكتوبر، من خلال تدريبات تساعد الأطفال على تطوير اللياقة والتوازن والمرونة، أما ختام الشهر في 26 أكتوبر فيمنح أطفال مكتبة الذيد مساحة مفتوحة للتعبير الفني عبر «الرسم الحر في الهواء الطلق».

ويحضر السرد والخيال في مكتبة كلباء 22 أكتوبر، من خلال «قصة ريان والقارب شجاع» للكاتبة عائشة الحارثي، التي تصحب الأطفال من 6 إلى 13 عاماً في حكاية عن الأمل والشجاعة والإيمان بالأحلام، أما في 27 أكتوبر فتتحول المكتبة إلى مساحة للتجربة والاكتشاف العلمي مع «لنجرب مع أينشتاين».

ويأخذ برنامج مكتبة خورفكان المشاركين في 21 أكتوبر إلى جانب من التراث البحري للشارقة من خلال فعالية «لآلئ الشارقة»، التي تقام تحت إشراف هيئة الشارقة للثروة السمكية، وتعرّف اليافعين إلى رحلة اللؤلؤ من البحر إلى الزينة، وأهميته الاقتصادية والثقافية، أما ختام الشهر في 29 أكتوبر فيأتي مع جلسة «النوم حياة» للبالغين، التي تستعرض أفكار كتاب «استيقظ لتنام»، وتناقش أسباب مشكلات النوم، وسبل التعامل معها.

وفي مكتبة وادي الحلو يشهد يوم 19 أكتوبر فعالية «لمسات من طين»، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، حيث يتعلم الأطفال واليافعون فنون تشكيل الفخار وتزيينه وتلوينه على يد مشاركة من فئة الصم.

وتلتقي السيدات في مكتبة دبا الحصن يوم 14 أكتوبر في فعالية «نمط الحياة الصحي»، ضمن لقاء طبي يعرّفهن إلى العادات اليومية، التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم والعقل.

ويجمع نشاط «ألوان تقرأ» في 20 أكتوبر بين القراءة والفن، حيث يقرأ الأطفال من 6 إلى 13 عاماً قصة أو نصاً قصيراً، ثم يعبّرون عن أحداثه من خلال الرسم، ويحمل 25 أكتوبر تجربة عائلية تفاعلية بعنوان «من أنا؟»، تتنافس خلالها الفرق على اكتشاف شخصيات ثقافية أو مشهورة عبر طرح أسئلة تكون إجابتها بـ«نعم» أو «لا»، في نشاط يجمع المعرفة بالمرح والتواصل العائلي.