اليوم.. "العلوم الاقتصادية" تسدل الستار على جوائز نوبل 2026

سيجري الإعلان عن آخر جائزة نوبل لهذا العام اليوم الإثنين، عندما تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن الفائز بجائزة العلوم الاقتصادية لعام 2026.

ومن المتوقع أن يكون الإعلان في ستوكهولم في حوالي الساعة 11:45 صباحاً (0945 بتوقيت جرينتش).

وفي عام 2025، ذهبت الجائزة إلى ثلاثة باحثين لعملهم على النمو المستدام للاقتصادات الوطنية.

وكان قد تم الإعلان عن جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام الأسبوع الماضي.

على عكس جوائز نوبل الأخرى، لم تؤسس جائزة العلوم الاقتصادية بموجب وصية ألفرد نوبل؛ بل أنشأها وموّلها البنك المركزي السويدي (ريكسبانك) عام 1968، وتتولى الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منحها منذ عام 1969.

وتبلغ قيمتها ما يعادل حوالي 1 مليون يورو (1ر1 مليون دولار) وستسلم في 10 ديسمبر في ستوكهولم.