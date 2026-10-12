دبي، مدينة الابتكار والتطور، تواصل رحلتها نحو المستقبل برؤية طموحة توظف أحدث التقنيات في مختلف مجالات الحياة، وترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة، حيث تلتقي التكنولوجيا بالتنمية لتقديم حلول عصرية ترتقي بجودة الحياة وتواكب تطلعات المستقبل. وفي الصورة، مشهد من التشغيل التجريبي لنظام النقل المؤتمت «دبي جلايدوايز» في بلوواترز، الذي دشنته هيئة الطرق والمواصلات في دبي. ويعتمد النظام على مركبات كهربائية ذاتية القيادة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في إنجاز يجسد فلسفة «دبي الأفعال»، ويعكس حرص دبي على تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتوفير خيارات تنقل مرنة وفعالة.