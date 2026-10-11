مسرح دبا يحصد أربع جوائز دولية في مهرجان ظفار بسلطنة عُمان

احتفت جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، بفوز مسرح دبا بأربع جوائز في الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عُمان، عن مسرحية "غياب الروح"، التي حصدت جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل ضمن مسار العروض الكبرى، إلى جانب جوائز أفضل تأليف وإخراج وديكور، وذلك خلال حفل أقيم على خشبة مسرح دبا الفجيرة، عقب تقديم المسرحية ضمن عروض الموسم المسرحي.

يأتي الاحتفاء - الذي حضرته أسرة المسرح وعدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي - تقديراً للإنجاز الذي حققه مسرح دبا في واحدة من أبرز المشاركات المسرحية الدولية، وما عكسه العرض من تميز في عناصره الفنية والإبداعية، أسهم في حصوله على أربع جوائز.

يعزز هذا الإنجاز رصيد مسرح دبا من الإنجازات، ويؤكد قدرة الفرق المسرحية الإماراتية على المنافسة وتقديم أعمال نوعية تحظى بالتقدير في المحافل الدولية و يمثل محطة جديدة في مسيرة مسرح دبا، ويعكس أهمية الاستثمار في الطاقات والمواهب المسرحية، وتعزيز العمل الإبداعي الجماعي، بما يدعم استدامة الإنتاج المسرحي ويرسخ حضور المسرح الإماراتي في المشهد الثقافي الخليجي والعربي.







