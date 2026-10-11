«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» يشهد انطلاق دورته الرابعة من 22 إلى 25 أكتوبر

من «شركة المرعبين المحدودة» و«حكاية لعبة»، إلى «البحث عن نيمو» و«أبطال خارقون»... تقف وراء هذه الأعمال خبرات إبداعية، يستضيفها «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» في دورته الرابعة، مع انضمام أندرو غوردون ودوغ سويتلاند وشوزو جون شيوتا ولورين ماري كيم إلى المتحدثين الدوليين المشاركين، الذين ساهموا في إنتاج عددٍ من الأعمال العالمية الخالدة.

وعلى مدار أربعة أيام من 22 إلى 25 أكتوبر، يحمل المتحدثون إلى المؤتمر، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في «الجادة» بالشارقة، خبراتهم الواسعة في الإخراج، وقيادة الاستوديوهات، وتحريك الشخصيات، وبرمجة محتوى الأطفال، والتقنيات الإبداعية الناشئة، ليقدموا عبر جلسات وورش متخصصة خبرات عملية في صناعة الأعمال التي تصل إلى جمهور عالمي، وبناء بيئات الإنتاج، وتطوير المسارات المهنية، وقراءة ما تبحث عنه شركات البث والمنصات في المحتوى الجديد.



أندرو غوردون.. من تحريك الشخصيات إلى تقنيات الصناعة الجديدة



يحمل أندرو غوردون، رئيس قسم السرد القصصي في «آي تيل» (EyeTell)، إلى المؤتمر خبرة تمتد لأكثر من عقدين، شارك خلالها في عدد من أشهر أفلام الرسوم المتحركة، من بينها «شركة المرعبين المحدودة» (Monsters, Inc)، و«البحث عن نيمو» (Finding Nemo)، و«أبطال خارقون» (The Incredibles)، و«حياة حشرة» (A Bug’s Life)، و«خلطبيطة بالصلصة» (Ratatouille).

وعمل غوردون كبير محركي شخصية «مارد وشوشني» (Mike Wazowski)، وأسهم في تحريك شخصيات من بينها «ريمي» و«غيل» و«إدنا مود» و«باز لايتيير»، قبل أن ينتقل إلى أدوار قيادية شملت رئاسة قسم الرسوم المتحركة في «DNEG» بلندن، والعمل مخرجاً مشاركاً في «مينيونز: صعود غرو» (Minions: The Rise of Gru).



ويقدم غوردون في 25 أكتوبر، من الساعة 3:45 حتى 5:15 مساءً، ورشة تستكشف حضور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في مراحل صناعة الرسوم المتحركة، من توليد الأفكار والتطوير البصري إلى السرد وابتكار الشخصيات وسير عمل الإنتاج.

دوغ سويتلاند.. كيف تتحرك الشخصية وتحكي؟



أما المخرج ومحرك الرسوم المتحركة الأمريكي دوغ سويتلاند، فيأتي إلى الشارقة بخبرة ارتبطت منذ بدايات «بيكسار» بصناعة الحركة والأداء على الشاشة، إذ شارك في «حكاية لعبة» (Toy Story)، و«شركة المرعبين المحدودة»، و«البحث عن نيمو»، و«أبطال خارقون». وحصل خلال مسيرته على جائزتي «آني» متتاليتين عن أعماله في التحريك، قبل أن يخوض تجربته الإخراجية الأولى مع الفيلم القصير «بريستو» (Presto)، الذي نال ترشيحات لجوائز الأوسكار و«آني».



ويشارك سويتلاند في 22 أكتوبر، من الساعة 3:45 حتى 5:15 مساءً، في جلسة تتناول النسخة الأصلية والدبلجة العربية من خلال «حكاية لعبة»، فيما يقدم في 24 أكتوبر، في التوقيت نفسه، ورشة تتناول السرد البصري وأداء الشخصيات والتوقيت الكوميدي وبناء المشهد والتحريك.

ويعود غوردون وسويتلاند للاجتماع في جلسة مشتركة يوم 25 أكتوبر، من الساعة 7:15 حتى 8:45 مساءً، يستعيدان خلالها السنوات الأولى لـ«بيكسار»، وما شكل ثقافتها الإبداعية والإنتاجية وتجربتها في صناعة عدد من أشهر أعمال الرسوم المتحركة عالمياً.

شوزو جون شيوتا: أربعة عقود من القيادة الإبداعية



يمتلك شوزو جون شيوتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليغون بيكتشرز» (Polygon Pictures)، خبرة تمتد لعقود في إدارة وتطوير أحد أبرز استوديوهات الرسوم المتحركة الرقمية في اليابان. وشارك عضواً في لجان تحكيم فعاليات دولية متخصصة في السينما والفنون الرقمية، من بينها «بري آرس إلكترونيكا» (Prix Ars Electronica) و«سيغراف» (SIGGRAPH) و«مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة». كما حصل عام 2022 على جائزة الإنجاز الخاص ضمن «مهرجان اليابان لفنون الإعلام»، وهو عضو في «أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة».



ويشارك شيوتا في المؤتمر بجلستين؛ ففي 23 أكتوبر، من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً، يستعرض تجربة «بوليغون بيكتشرز» الممتدة لأكثر من 40 عاماً، ويتناول كيفية بناء شركة إبداعية قادرة على الاستمرار، وإدارة سير العمل داخل الاستوديو، ودور القيادة في الموازنة بين الطموح الفني ومتطلبات العمل التجاري. وفي 24 أكتوبر، من الساعة 3:00 حتى 4:00 مساءً، يقدم جلسة يشارك فيها دروساً عملية حول بناء مسيرة مهنية مستدامة في الصناعات الإبداعية.



لورين ماري كيم: فنون القتال وتقنيات التقاط الحركة وصناعة مشاهد الأكشن



لورين ماري كيم مؤدي مشاهد خطرة وممثلة تمتد خبرتها عبر السينما والتلفزيون وألعاب الفيديو. وتشمل أعمالها ذا ماندالوريان (The Mandalorian)، وفيوريوس 7 (Furious 7)، وديرديفل (Marvel’s Daredevil)، وذا ديفندرز (The Defenders)، حيث أدت دور البديلة في المشاهد الخطرة لشخصية (إلكترا)، إلى جانب مشاركتها في لعبتي ذا لاست أوف أس: الجزء الثاني (The Last of Us Part II) ومورتال كومبات 11 (Mortal Kombat 11). وبفضل خلفيتها في فنون القتال والرقص والأكروبات، تجمع كيم في عملها بين الأداء أمام الكاميرا وتنفيذ مشاهد الحركة خلف الكواليس.



وتقدم كيم يوم 24 أكتوبر من الساعة 12:30 ظهراً حتى 2:30 بعد الظهر جلسة بعنوان فن المبارزة بالسيوف الضوئية (The Art of Lightsaber Dueling)، وتعيد تقديمها يوم 25 أكتوبر من الساعة 3:30 حتى 5:30 مساءً. واستناداً إلى خبرتها في أداء التقاط الحركة لشخصية (آسوكا تانو) في الموسم السابع من حرب النجوم: حروب المستنسخين (Star Wars: The Clone Wars)، تستعرض كيم كيف تسهم الحركة ووضعيات الجسد وتقنيات فنون القتال وتصميم الحركات القتالية في تشكيل مشاهد القتال السينمائي. كما تتناول الجلسة المبارزة بالسيف الضوئي مزدوج النصل، وتقنيات استخدام سيفين ضوئيين والقبضة المعكوسة المرتبطة بأسلوب (آسوكا تانو) القتالي.



