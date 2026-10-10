«سول دي إكس بي» في دبي ديسمبر المقبل



يعود مهرجان «سول دي إكس بي»، أحد أبرز المهرجانات الثقافية والمجتمعية في المنطقة، إلى «حي دبي للتصميم» خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل، حيث يقدم برنامجاً متنوعاً يجمع بين الموسيقى والفنون والأزياء والثقافة والرياضة، إلى جانب تجارب طعام استثنائية وجلسات حوارية وورش عمل وفعاليات تفاعلية تشهد مشاركة مجموعة من أبرز العلامات التجارية في المنطقة والعالم.

وكانت نسخة عام 2025 من المهرجان قد استقطبت نخبة من الفنانين والموسيقيين العالميين، من بينهم تيلا وكايتـرانادا وليل يختي، في أجواء احتفت بمختلف أشكال التعبير الإبداعي والثقافات الموسيقية المعاصرة، وعكست المكانة التي رسّخها المهرجان بوصفه منصة تجمع المواهب والجمهور من خلفيات متنوعة.

ويترقّب جمهور المهرجان نسخة هذا العام، التي تعد بتقديم مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب التي تحتفي بالمشهد الثقافي المعاصر، وتتيح للزوار فرصة استكشاف أحدث التوجهات في الموسيقى والأزياء والفنون وأسلوب الحياة، ضمن برنامج يجمع بين الترفيه والتفاعل والإبداع.

ويشكّل «سول دي إكس بي» وجهة مميزة لقضاء عطلة نهاية أسبوع حافلة بالتجارب الجديدة، كما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً للثقافة والإبداع، من خلال توفير مساحة تلتقي فيها المواهب المحلية والعالمية، وتتقاطع فيها الموسيقى والفنون والثقافة الحضرية في تجربة تعكس روح المدينة وتنوّعها.