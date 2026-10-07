

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الأربعاء، تعيين الدكتورة ثريا نجيم مديرةً لمتحف اللوفر أبوظبي، وذلك مع استعداد المتحف للاحتفال بالذكرى العاشرة لافتتاحه عام 2027.

وتمتلك الدكتورة نجيم خبرة تمتد لعقود بوصفها مؤرخة فنية وأمينة متحف، تولت خلالها مناصب قيادية في عدد من أبرز المؤسسات الثقافية العالمية، كما تتميز بفهمها العميق للوفر أبوظبي ورسالته والمبادئ التي تأسس عليها. وتُعد خبيرة دولية في تاريخ الفن الإسلامي وعلم الآثار، وقد شغلت أخيراً منصب مديرة إدارة الفنون الإسلامية في متحف اللوفر في باريس، وتولت مسؤولية الإدارة الوطنية الكبرى للتراث في مجال الفنون الإسلامية في فرنسا، حيث أشرفت على مجموعة تضم 18 ألف عمل من الفنون الإسلامية.

وتشمل مسيرتها المهنية مناصب وأدواراً قيادية في عدد من المتاحف والمؤسسات الثقافية الكبرى، حيث أشرفت على تنظيم معارض دولية مهمة، وشاركت في مبادرات بحثية ومشاريع لتطوير مجموعات فنية، مستكشفةً العلاقات والتبادلات والتأثيرات التي شكلت تاريخ الفن العالمي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ورئيس متحف اللوفر أبوظبي: «يجسد اللوفر أبوظبي، بوصفه أول متحف عالمي في المنطقة العربية، إيماننا الراسخ بدور الثقافة في بناء جسور التواصل والحوار بين الشعوب والأفكار والمجتمعات. ومنذ افتتاحه عام 2017، أسهم المتحف في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة ثقافية عالمية. وقد شاركت الدكتورة نجيم في رحلة اللوفر أبوظبي منذ فصولها الأولى، وأدت دوراً رئيسياً في تطوير مجموعة مقتنياته، ووضع أسس رؤيته العلمية، وصياغة سرديته المتحفية المتفردة. ونثق بأن خبرتها الدولية وفهمها العميق لرسالة اللوفر أبوظبي وخصوصيته سيسهمان في تعزيز حضور المتحف مؤسسة ثقافية رائدة في المنطقة والعالم».

وقالت الدكتورة ثريا نجيم، مديرة متحف اللوفر أبوظبي: «لطالما احتل اللوفر أبوظبي مكانة خاصة في مسيرتي المهنية والشخصية. وقد تشرفت بالإسهام في تطويره على مدى سنوات، وأفخر بالعودة اليوم لقيادة هذه المؤسسة الثقافية المرموقة، وكتابة فصل جديد من قصتها. رسخ اللوفر أبوظبي مكانته منارة لتلاقي الثقافات، بتقديم قصص من مختلف أنحاء العالم تسلط الضوء على التجارب الإنسانية المشتركة. وأتطلع إلى العمل مع فرق اللوفر أبوظبي، والتعاون مع الشركاء والمجتمع لبناء إرث مستدام للمتحف، وتعميق تفاعلنا مع الجمهور، واستكشاف مساحات جديدة للتعبير الفني والإبداعي، وتيسير الوصول إلى الثقافة والفنون، وجعلهما أكثر ارتباطاً بحياة الناس، وقدرة على إلهامهم».

عملت الدكتورة نجيم عن كثب مع اللوفر أبوظبي لأكثر من عقد، إذ أسهمت في صياغة رؤيته الفكرية والمتحفية في مراحله التأسيسية، ثم شغلت منصب أول مديرة لإدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، خلال الفترة من فبراير 2018 إلى أبريل 2023. وأشرفت خلال توليها هذا المنصب على أعمال أمانة المتحف والبحث العلمي وإدارة المقتنيات وتطويرها. كما أسهمت في بناء مجموعة مقتنياته من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وصياغة السردية المتحفية التي تشكل جانباً رئيسياً من هوية المتحف اليوم. وكان لها دور محوري في تطوير مبادرات عديدة، من بينها معرض «فن الحين»، وفي ترسيخ مكانة المتحف بوصفه منصة للبحث العلمي، والتجريب الفني، والتعبير الإبداعي المعاصر.