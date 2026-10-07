الكتب الصوتية تتوسع لـ 180 دولة



أعلنت منصة البث التدفقي العملاقة للموسيقى «سبوتيفاي» أمس الأربعاء، توسيع خدماتها في مجال الكتب الصوتية لتشمل أكثر من 180 دولة بدلاً من 22 حالياً، في خطوة تواكب الإقبال المتزايد على هذا النوع من المحتوى.

وأظهرت إحصاءات المنصة السويدية أن عدد المستمعين الشهريين للكتب الصوتية على المنصة زاد بنحو 40 في المئة خلال عام واحد، بينما تجاوزت نسبة ارتفاع عدد ساعات الاستماع الإجمالية 30 في المئة.

وأوضح بيان لـ«سبوتيفاي» لمناسبة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب أن «الكتب الصوتية ستتوافر في أكثر من 180 سوقاً (أي بلداً) بحلول نهاية عام 2026، في مقابل 22 سوقاً اليوم».

وسيتيح ذلك للمستخدمين مؤلفات متوافرة بأكثر من 120 لغة، من بينها الإسبانية والبرتغالية والإيطالية والبولندية.

وتفيد الشركة بأنها تُوفّر أكثر من 800 ألف كتاب صوتي، صادرة عن نحو 300 دار نشر ويفوق عدد مؤلفيها 50 ألفاً.