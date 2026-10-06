فتح باب التطوع في «الشارقة للكتاب» الـ45



أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، فتح باب التسجيل للراغبين في التطوع ضمن الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل، مستهدفة استقطاب 300 متطوع للمشاركة في تنظيم فعاليات المعرض وخدمة زواره.



ووجهت هيئة الشارقة للكتاب دعوة للراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط https://sssd-volunteer.shj.ae/volunteers/opportunity_details/23903، على أن يستمر التسجيل حتى 25 أكتوبر 2026.



ويستقبل برنامج التطوع الراغبين في المشاركة من عمر 18 عاماً فأكثر، للمساهمة في مساندة فرق العمل وتنظيم الفعاليات وخدمة جمهور المعرض، وفق المهام التي تحددها اللجنة المنظمة، بما يدعم سير العمليات التنظيمية طوال أيام الحدث.

وتتيح المشاركة للمتطوعين فرصة العمل ضمن أحد أبرز الأحداث الثقافية ومعارض الكتب في المنطقة والعالم، والتعرف عن قرب إلى آليات تنظيم الفعاليات وإدارة تجربة الجمهور، إلى جانب اكتساب خبرات عملية وتطوير مهاراتهم من خلال تجربة ميدانية تمتد على مدار 12 يوماً.



ويعمل المتطوعون على فترتين؛ تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً، فيما تمتد الفترة المسائية من الساعة 3:00 عصراً حتى 10:00 مساءً. كما تُحتسب ساعات المشاركة التطوعية عبر منصة مركز الشارقة للعمل التطوعي.