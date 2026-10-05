681 عملاً فنياً و93 فعالية في ملتقى الشارقة للخط الـ 12



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الأربعاء الدورة الثانية عشرة من ملتقى الشارقة للخط، وتستمر فعالياتها إلى منتصف الشهر المقبل، وذلك في ساحة الخط، ومتحف الشارقة للفنون، وبيت الحكمة، وجامعة الفنون في الشارقة، ومركز للتصاميم_1971، وغيرها من الأماكن في إمارة الشارقة.

وأكد محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير ملتقى الشارقة للخط، أن الملتقى يضم في دورته الحالية 681 عملاً فنياً، لـ 272 فناناً من مختلف دول العالم، كما يضم 93 فعالية من معارض، وورشاً فنيّة، ومحاضرات، وندوات، تنظمها دائرة الثقافة مع أكثر من 20 جهة ومؤسسة في الشارقة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقد في دائرة الثقافة، بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وفنانين مشاركين في الملتقى، إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين.

وفي بداية المؤتمر، رحّب مدير إدارة الشؤون الثقافية بالحضور، قائلاً: «نرحّب بكم في هذا المؤتمر الصحافي الخاص بملتقى الشارقة للخط، هذا الحدث الفني العالمي الذي تأسس عام 2004، برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى فن الخط العربي عناية خاصة، انطلاقاً من إيمان سموّه بقيمته التاريخية والفنية، وبقدرته على مواكبة التحولات الجمالية، من دون أن يفقد أصالته».

وأضاف: «على امتداد دوراته المتعاقبة، أسهم الملتقى في إعادة الخط العربي إلى واجهة المشهد الفني العالمي، وفتح مساحات جديدة أمام الفنانين والخطاطين، وربط هذا الفن العريق بالحاضر، بما يحمله من تاريخ وجماليات وطاقات إبداعية متجددة».

وفي إطار حديثه عن شعار الملتقى، قال القصير: «تأتي هذه الدورة، وهي الدورة الثانية عشرة، تحت شعار «ميزان»، وهو شعار يفتح أمام الفنانين والخطاطين آفاقاً واسعة، بما يحمله من دلالات مرتبطة بالتوازن والدقة، وهي مفاهيم تتصل في جوهرها بفن الخط العربي. وعلى مدى السنوات الماضية، أسهم الملتقى في توسيع دائرة الاهتمام الجماهيري بهذا الفن، من خلال برنامج متنوع يجمع بين المعارض والورش الفنية والندوات والمحاضرات والتجارب البصرية، ويتيح للجمهور الاقتراب من الخط العربي، باعتباره ممارسة فنية حيّة ومتجددة».

وكشف مدير إدارة الشؤون الثقافية تفاصيل الدورة الحالية، مستهلاً بأن برنامج ملتقى الشارقة للخط يمتد على مدى أكثر من 45 يوماً في إمارة الشارقة، ويتضمن 93 فعالية متنوعة، تنظمها دائرة الثقافة، بالتعاون مع أكثر من 20 جهة ثقافية وأكاديمية وفنية، بما يعكس اتساع التعاون الذي يقوم عليه الملتقى، موضحاً أن من بين تلك المؤسسات: بيت الحكمة في الشارقة، والجامعة القاسمية، وجامعة الفنون في الشارقة، وهيئة الشارقة للمتاحف، وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي، واتحاد المصورين العرب، إلى جانب عدد من المؤسسات والجهات الثقافية والفنية الأخرى.

وقال: «يضم البرنامج 26 معرضاً في الخطوط الأصيلة والمعاصرة، بمشاركة 272 فناناً وفنانة من دول عربية وأجنبية، من بينها دولة الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن والعراق والمغرب وسوريا ولبنان ومصر والبحرين وسلطنة عمان وليبيا واليمن وتونس، إلى جانب مشاركات من إيطاليا وطاجيكستان والسويد والصين وكندا وباكستان والهند وماليزيا وألمانيا وتركيا وإندونيسيا».

وتابع: «يقدم المشاركون خلال هذه الدورة 681 عملاً خطياً وفنياً، تتنوع بين التجهيزات الفنية والحروفيات والجدارية واللوحات في الخط الأصيل والزخرفة الإسلامية، وتتوزع هذه الأعمال على مجموعة من المواقع الثقافية والفنية في الشارقة، من بينها متحف الشارقة للخط، وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وبيوت الخطاطين، ودار الندوة، وبيت الخزف، ومركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى التي ستتحول خلال فترة الملتقى إلى فضاءات مفتوحة للعرض الفني والتفاعل مع الجمهور».

وفي الجانب التفاعلي للملتقى، لفت القصير إلى أن البرنامج يضم 61 ورشة فنية، تتيح للمشاركين والجمهور فرصة التعرف إلى تقنيات الخط العربي وأنواعه وممارساته المختلفة، كما يتضمن عروضاً مرئية تقدم تجارب خطية متنوعة، بما يعزز الجانب التفاعلي في الملتقى، ويجعل من التجربة الفنية مساحة للمشاهدة والتعلم والحوار في الوقت نفسه. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن الجانب النظري سيشهد تنظيم 3 محاضرات، تسلط الضوء على عدد من مستجدات الخط العربي وقضاياه وتجلياته المعاصرة.

وفي ما يتعلق بالندوة الدولية المصاحبة للملتقى، قال مدير الملتقى إنها ستقام في بيت الحكمة، تحت عنوان «الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية»، بمشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين والفنانين من العالم العربي وخارجه، ممن يجمعون بين الخبرة البحثية والممارسة الثقافية والفنية.

كما ذكر أن الملتقى يستضيف 100 ضيف من إعلاميين ومحاضرين وخطاطين ومشرفي ورش فنية.

وألقى محمد القصير الضوء على عدد من المعارض المشاركة في الملتقى، بما في ذلك المعارض الجماعية الفنية المصاحبة للملتقى، والتي تضم أكثر من 100 عمل خطي، ويشارك فيها 38 خطاطاً إماراتياً وعربياً، وتتنوع موضوعاتها وتجاربها بين الاحتفاء بجماليات الخط العربي الأصيل، واستكشاف إمكاناته المعاصرة.