دبي.. تقود المشهد الفوتوغرافي

تداولت وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومجتمعات المصورين، الأسبوع الماضي، الأخبار السارة، التي رافقت إعلان «هيبا» عن اكتمال عمليات التحكيم للدورة الخامسة عشرة، والتي كانت بعنوان «الأسرة»، فقد أعلنت «هيبا» عن تجاوزها حاجز المليون صورة، كما تجاوز عدد المشاركين حاجز نصف المليون مشارك من 209 دول، مُشكِّلين بذلك أكبر مجتمع فوتوغرافي دولي نشط.

مجلس أمناء الجائزة أكد في تصريحاته نجاح «هيبا» في كسر احتكار العواصم الغربية، لتقود المشهد الفوتوغرافي من دبي، مدفوعة بالثقل الثقافي والمعرفي والاستقطاب الجماهيري الدولي، والاستدامة الاقتصادية الداعمة لمشاريع المصورين من أنحاء العالم، كما أن الجائزة أهدت مبدعي العالم فرصاً تحوّلية فريدة، أتاحت للفائزين استدامة مستقلة للعمل على مشاريعهم في توثيق القضايا الإنسانية والبيئية، والتعبير عن قضايا مجتمعاتهم، كما اعتبر المجلس أن «هيبا» أصبحت بمثابة موسوعة فنية إنثروبولوجية دولية شاملة قيِّمة، وكأنها بنك صور، يوثّق التحوّلات الإنسانية والبيئية والاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، عبر عدسات من مختلف الثقافات، واصفاً أثرها بـ«العولمة الثقافية الكاملة».

عدد من وسائل الإعلام العربية أشادت بإنجاز «هيبا»، واصفة دبي بأنها «مدينة الأرقام الصعبة»، معتبرة أن الجائزة نقلت الطموحات المحلية والعربية إلى المنصات العالمية المرموقة بنجاح واقتدار، كما نقلت تصريحات عدد من المصورين العالميين، الذين أكدوا إشادة الإعلام الأمريكي بالأبعاد الإنسانية للثيمات السنوية للجائزة، وتقاطعها مع التوجهات الثقافية الدولية المهتمة بالروابط الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، بالإضافة إلى أن المصورين الأوروبيين يرون في «هيبا» مصنعاً متكاملاً لنجومية المرة الأولى على المستوى الدولي، هذا بجانب الإعجاب الكبير بكفاءة وحزم نظام التحكيم.

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