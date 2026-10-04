الحيوانات ظهرت قبل 800 مليون عام

كشفت دراسة جديدة، قادها باحثون من جامعة أكسفورد، أن الحيوانات الأولى ربما ظهرت على كوكب الأرض قبل 700 إلى 800 مليون عام، أي أسبق بنحو 200 مليون سنة مما تسجله الأحافير المكتشفة سابقاً.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «ساينس أدفانسز» فإن هذا الاكتشاف يغير الفهم السائد حول تاريخ نشأة الحياة وتطورها قبل العصور الجليدية الفائقة، التي غطت الكوكب.

واعتمد الباحثون على فحص دقيق لمجهريات الأحافير المحفوظة في منغوليا؛ حيث أظهرت التحليلات أن عدم العثور على بقايا للحيوانات في صخور تلك الحقبة لا يعني عدم وجودها، بل يرجع لكون الكائنات الأولى صغيرة، وطرية الأجساد، وتفتقر للعظام أو الأصداف الصلبة، ما جعل تحللها سريعاً، ومن دون ترك آثار أحفورية واضحة.

وباستخدام تحليل «الساعة الجزيئية»، الذي يقارن الفروق الجينية بين الكائنات، ويتتبع معدلات تطورها، أثبت الفريق أن الشجرة الجينية للحيوانات تمتد إلى حقب أقدم بكثير مما كان يعتقد، ما يفتح أفقاً جديداً لإعادة استكشاف البدايات الأولى للمملكة الحيوانية.