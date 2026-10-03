المرشدي والمليتي يتقاسمان جائزة بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب



أعلنت مؤسسة منتدى أصيلة فوز الشاعرين العراقي زين العابدين المرشدي والمغربي أبي بكر المليتي مناصفةً بـ«جائزة بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب» في دورتها الثامنة (2026). وتنافس على الجائزة نحو ست عشرة تجربة شعرية شابة من المغرب ومصر ولبنان وسوريا والعراق وتونس والكويت.

وتُسلَّم الجائزة للفائزين في 17 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السابع والأربعين، التي تُقام من 2 إلى 18 أكتوبر.

واتخذت لجنة التحكيم قرارها بالإجماع بعد مناقشة دواوين المرشحين ونصوصهم المنشورة. وترأس اللجنة الشاعر والإعلامي المغربي ياسين عدنان، وضمت في عضويتها التونسي منصف الوهايبي، والمصري عادل ضرغام، والعراقي فاضل السلطاني، واللبنانية فيوليت أبو الجلد، والمغربي عبدالله صديق، إلى جانب حاتم البطيوي، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة. وتولى الناقد والأكاديمي المغربي شرف الدين ماجدولين تنسيق أعمالها.



شعرية المفارقة

رأت اللجنة في المرشدي، صاحب ديوان «طفل الرعاة»، شاعراً شاباً «يمتلك ناصية أدواته». ولاحظت أنه يفيد من أنماط الشعر العربي على امتداد تاريخه من دون أن تفقد قصيدته جدّتها ونبرتها الخاصة.

أما المليتي فأشادت اللجنة بتماسك مشروعه الممتد عبر ديوانيه «في عينيك توجد المقاهي» و«خسارة بـMini jupe وجوارب طويلة».

ورأت اللجنة في المناصفة تكريساً للتعدد الفني والأسلوبي الذي قامت عليه الجائزة منذ تأسيسها.