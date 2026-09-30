مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة يواصل فعالياته

الشارقة - البيان

تواصلت أمس فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بمقر جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، بحضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح مدير المهرجان، والعديد من الفعاليات الفنية والثقافية المحلية والعربية.

وشهد جمهور الليلة الخامسة من المهرجان ثلاثة عروض؛ جاء أولها بعنوان «المستشفى» للكاتب اليوغندي بيتر نازاريث، وإخراج طلال قمبر البلوشي. وتدور أحداثها في مصحة عامة يجرد فيها النزلاء من أسمائهم وتواريخهم ويغدون مجرد أرقام ملصقة بأسرتهم البيضاء، وقد بدوا مثل أسرى في يد الممرض.

ومن خلال حواراتهم يتكشف أن لكل واحد منهم أزمته التي أتت به إلى هذا المكان؛ فصاحب الرقم (555) يقتله الندم لقتله حبيبته في لحظة غضب ظناً منه أنها تخونه، ليكتشف لاحقاً أنها كانت فاقدة للذاكرة، والمريض (556) يتألم بسبب جحود أبنائه الذين نزعوا أملاكه مستغلين مرضه (الزهايمر). وفي هذا الإطار يبدو المريض (554) ممثلاً لصوت الحكمة والبصيرة؛ فهو من يظهر لبقية المجموعة أن أزماتهم هي مجرد أوهام استقرت في أذهانهم ولا علاقة لها بوقائع الحياة.

وفي الندوة النقدية التي تلت العرض، وتحدث فيها بصفة أساسية الباحث المسرحي التونسي نصر الدين عبيدي، ثمّن المتداخلون المقاربة الفنية للمخرج وجهود فريق العمل.

وجاء العرض الثاني بعنوان «ليلة طلاق»، المُعدّ عن نص «ليلة ساهرة من ليالي الربيع» للكاتب الإسباني إنريكي خارديل بونثيلا، ومن إخراج عائشة القصاب. وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي حول زوجين يقرران الانفصال بعد سنوات من الزواج. لكن الزوج يقلب الموازين حين يكلف صديقه الممثل باقتحام المنزل في هيئة سارق ليربك الزوجة، قبل أن يتدخل الزوج متظاهراً باتهامها بالخيانة. وفي ختام العرض، تتكشف للزوجة المفاجأة غير المتوقعة بأن الدخيل هو صديق استعان به الزوج لتنفيذ المخطط، وتعيد لها الواقعة وعيها وتبدأ في رؤية قيمة حياتهما الزوجية.

وتحدثت في الندوة النقدية التي تلت العرض الباحثة الأردنية لقاء أيمن شبول، واستعرضت الجوانب التي لفتتها من العرض، مشيدة بعطاء المشاركين فيه.

وتحت عنوان «الفخارة المتشققة»، وهو عمل مستلهم من نص «زورق يُبحر في الغابة» للكاتب البلغاري نيقولاي خايتوف، جاء العرض الثالث من إخراج هبة ديب، ويصوّر في إطار رمزي الصراع بين الواجب المهني والإحساس الإنساني من خلال مواجهة بين امرأة فقيرة تجمع حطب الغابة لوقاية أطفالها من البرد وحارس تلك الغابة الذي يعترض على سلوكها في البداية ثم يتفهم حاجتها.



وتحدث في الندوة النقدية للعرض الباحث المسرحي المغربي أسامة العروسي، الذي ثمّن المقترح الإخراجي والأداء التمثيلي المتميز.

وذهبت جائزة أفضل تمثيل التي يمنحها الجمهور للممثلة هبة ديب عن دورها في هذا العرض الأخير.