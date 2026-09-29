«خريطة الفن 32».. ترصد حيوية المشهد الثقافي في الدولة



أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) النسخة الـ 32 من «خريطة الفن»، التي تم إعدادها بالتعاون مع استوديو «ذا جام جار»، بهدف تسليط الضوء على حيوية المشهد الثقافي المحلي، وما يشهده من حراك متواصل. ويأتي الإصدار الجديد في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة، ودعم أصحاب المواهب والمبدعين ورواد الأعمال، وتعزيز حضورهم وإسهاماتهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يرسخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً ومحركاً للاقتصاد الإبداعي.

ويتضمن الإصدار الجديد دليلاً شاملاً لأبرز الفعاليات والمهرجانات والمعارض والمبادرات الثقافية والفنية التي تشهدها دبي والإمارات من سبتمبر وحتى ديسمبر 2026، وفي مقدمتها الدورة الـ 12 من «أسبوع دبي للتصميم»، التي ستقام في حي دبي للتصميم خلال نوفمبر المقبل، حيث يستكشف أثر الحدث في المشهد الإبداعي من خلال حوار مع ناتاشا كاريلا، مديرة أسبوع دبي للتصميم.

ويخصص مساحة للنسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة، التي تستضيفها دبي من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل تحت شعار «إلياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بمشاركة أكثر من 500 فنان وباحث ومبتكر وممارس من حول العالم، ضمن برنامج يمتد إلى عدد من المواقع الثقافية والفضاءات العامة في المدينة، ويجمع بين المعارض والعروض الأدائية وورش العمل والأبحاث والجلسات المتخصصة.

ويتوقف الإصدار عند عدد من التجارب الفنية والثقافية البارزة، من بينها معرض «النظام العالمي لتحديد المواقع» في مركز جميل للفنون، ويتناول عبر المعرض الجماعي «وشوشة»، وحواراً مع القيّمة الفنية بانة قطان مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية. كما يرصد العدد مجموعة من الممارسات الإبداعية المعاصرة، مسلطاً الضوء على تجربة الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، مؤسِّسة شركة «أناسي للإعلام»، إضافة إلى تجربة كل من الفنانة منى الخاجة، إحدى رائدات الحداثة التشكيلية في الدولة، والفنانة منى عياش، وحوار يتناول المسيرة المهنية للقيّمة الفنية علياء الشامسي.

ويحمل غلاف النسخة الـ 32 من «خريطة الفن» توقيع المصمم الإماراتي جاسم النقبي، مؤسس «استوديو تقسيم»، الذي استلهم تصميمه من تقاليد النسيج الإماراتية بوصفها استعارة للمشهد الإبداعي المتجدد في دبي، حيث يمثل كل فنان ومؤسسة وفرد في المجتمع الإبداعي خيطاً يضيف إلى نسيج المدينة الثقافي. ويأتي التصميم بالتزامن مع احتفاء الدولة بـ «يوم المرأة الإماراتية» على مدى شهر كامل، مستحضراً دور النساء في نقل الحرف والتقاليد والمعارف بين الأجيال، وما تحمله هذه التفاصيل من دلالات ترتبط بالهوية والحرفة والذاكرة الثقافية.

ويستعرض العدد أبرز الفعاليات التي تنظمها «دبي للثقافة» خلال الموسم، ومنها «أيام الصُنّاع» التي أقيمت يومي 19 و20 سبتمبر الجاري في السركال أفينيو، وتجمع الصُنّاع والمصنعين والمبدعين ضمن برنامج من الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية، إلى جانب النسخة الرابعة من «منتدى القوز لريادة الأعمال الإبداعية» التي ستنظمها الهيئة يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، بهدف منح رواد الأعمال المبدعين مساحة للتعلم وتبادل الخبرات وبناء العلاقات، فضلاً عن «مسابقة القوز للريادة الإبداعية». وتشمل الأجندة أيضاً معرض «فنون العالم دبي»، ومجموعة من البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة التي تمتد حتى ديسمبر المقبل.

ويفتح العدد نافذة واسعة على المشهد الفني في أبوظبي، الذي يستقطب اهتمام المجتمع الفني العالمي، حيث يسلط الضوء على افتتاح متحف «جوجنهايم أبوظبي» في 11 ديسمبر المقبل، إلى جانب النسخة الأولى من معرض «فريز أبوظبي»، والدورة الثانية من «نوماد أبوظبي» و«بينالي أبوظبي للفن العام»، إضافة إلى «القمة الثقافية أبوظبي» والدورة الـ 23 من «مهرجان أبوظبي»، التي تتضمن أول بينالي مخصص للأطفال في العالم العربي.

ويحتفي قسم «أهم الإنجازات» بمرور 30 عاماً على مسيرة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من خلال حوار مع هدى الخميس، مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمؤسِّسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي. ويتناول الإصدار النسخة الثالثة من «ترينالي الشارقة للعمارة»، التي تقام تحت عنوان «العمارة بشكل مختلف: بناء بنية مدنية لمستقبل جماعي»، وما تتضمنه من حوارات وأنشطة تمتد عبر المدينة وتستكشف دور العمارة في تشكيل فضاءات مدنية جديدة.