31 ورشة وجلسة في مكتبات دبي العامة خلال أكتوبر



تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إثراء المشهد الثقافي والمجتمعي في الإمارة، من خلال فعاليات مشروعها «مدارس الحياة» الذي سيقدم خلال أكتوبر المقبل 31 جلسة وورشة عمل تفاعلية تستضيفها مكتبات دبي العامة، وتفتح أمام الأطفال واليافعين والكبار آفاقاً واسعة للتعلم والتجربة وتنمية المهارات، عبر مجالات تجمع الفنون والموسيقى والقراءة واللغات والابتكار وريادة الأعمال وفنون الطهي، ضمن بيئة تحفز الإبداع والمشاركة الثقافية.

ويأتي المشروع الذي يندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، في إطار توجهات «دبي للثقافة» الهادفة إلى ترسيخ حضور الثقافة في حياة المجتمع، وتعزيز دور مكتبات دبي العامة بوصفها مساحات نابضة بالحياة والتعلم والتجريب، بما ينسجم مع مستهدفات «استراتيجية دبي الثقافية (DC33)» الرامية إلى بناء منظومة ثقافية مستدامة، تدعم المواهب وتحفز المشاركة الثقافية، وتمكن الجمهور من الوصول إلى المعرفة والتجارب الإبداعية.



وخلال أكتوبر المقبل، سيحمل مسار «جمال الفن» لرواد مكتبات دبي العامة مجموعة من التجارب المتفردة، التي تجمع بين الإعلام والفنون والحرف، حيث ستقدم ريم محمود في مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «من الفكرة إلى البودكاست»، وفيها ستتيح للمشاركين فرصة التعرف إلى مراحل تطوير محتوى البودكاست، وتحديد موضوعه وجمهوره، فيما ستنظم مكتبة الطوار العامة جلسة «عطور من الذاكرة الإماراتية» بإشراف (bymaramforyou). كما ستدير أميرة جبين ورشة «فن الخط بالفرشاة» في مكتبة الراشدية التي ستحتضن أيضاً «الرسم على الكيك: مزج الألوان» بإشراف (Atalis Solea).



وستضم أنشطة «نادي الفن» سلسلة من الأنشطة الفنية، تشمل ورشة «تشكيل البالونات» التي ستديرها ريمة عباس وخلالها ستعرف رواد مكتبة هور العنز إلى أساليب تنسيق البالونات ودمج أشكالها المختلفة، إلى جانب «حروف من جلد» بإشراف «فيفلي»، وخلالها سيتعرف رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم إلى أساسيات التعامل مع الجلود، بينما ستحتضن مكتبة حتا العامة «صنع قوالب الأختام» وفيها ستمنح «تينق ميراس» زوار المكتبة فرصة ابتكار قوالب يدوية.

كما ستشرف عبير رشاد على ورشة «نحاس على الجلد» التي ستعقد في مكتبة الطوار العامة، لتدريب روادها على توظيف الجلد الطبيعي والنحاس في تصميم قطع فنية شخصية. وستشهد مكتبة الراشدية فعالية «حروف بفن لف الورق» بإشراف «ستربس أند كيرلز»، وسيقدم استوديو ميداف الإبداعي في مكتبة الصفا للفنون والتصميم «الزخرفة على الصفائح الذهبية»، التي تتيح للمشاركين استكشاف الأنماط الهندسية الإماراتية والإسلامية وأساليب النقش اليدوي على المعدن. كما ستعقد المكتبة ورشة «صابون الخط العربي» التي ستقودها (Rooftop Soapery)، وستتولى عبير العيداني تقديم «فن الباستيل الناعم» في مكتبة المنخول العامة، لتعريف الحضور إلى أساليب مزج الألوان وإبراز الضوء والظل باستخدام الباستيل.



وفي مساحة تجمع بين جماليات الحرف وفنون الكتابة، سيقدم «نادي الخط» مجموعة من الفعاليات التي تفتح المجال أمام المشاركين للتعرف إلى مدارس وأساليب فنية متنوعة، وستضم القائمة أيضاً ورشة «خط بايبايين بالنحت الخزفي» التي ستقدمها (Tribe Creatives) في مكتبة المنخول العامة، إلى جانب ورش «زخرفة الرومية» بإشراف مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة في مكتبة الراشدية، وسيقدم بشار سليمان في مكتبة حتا العامة فعالية «جماليات الحرف العربي».

وسيخوض رواد «نادي اللغات» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم رحلة ملهمة يستكشف خلالها ملامح الثقافة الصينية وممارساتها التقليدية، وذلك عبر جلسة الثقافة الصينية: اللغة وفن الخط، في حين يوفر نادي الكتاب لزواره مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول الأدب والقراءة، حيث يناقش ملتقى راويات في كتاب مرايا التأويل: قراءات في الرواية العربية المعاصرة تأويل الحكاية و فهم ما وراء السرد في حوار حول جماليات الرواية وأسئلتها وتحولاتها.



في المقابل، سيجمع نادي الصحة والتغذية بين ثقافات الطهي المحلية والعالمية، من خلال ورشة المطبخ الياباني: الرامن وفيها ستتيح (MH Eatry) في مركز الجليلة لثقافة الطفل التعرّف إلى أحد أشهر أطباق المطبخ الياباني وأساليب إعداده، كما سيحتفي المركز بالمطبخ الإماراتي عبر الفوالة الإماراتية: فيرين التمر والجامي بإشراف الشيف علياء آل علي. وفي مكتبة حتا العامة، ستتولى مامي يامي تقديم صناعة المعجنات: معروك التمر، لتعريف الحضور إلى طرق إعداده، بينما ستحتضن مكتبة المنخول العامة ماتشا الإسبريسو التي ستشرف عليها اليابان بالعربية، وستجمع بين نكهات الماتشا وفنون إعداد القهوة.



من جهة أخرى، سيمنح نادي الابتكار الأطفال واليافعين مساحة واسعة لاستكشاف عالم البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث ستقدم (Brainpad) في مكتبة الطوار العامة ورشتي المبرمج الصغير: من الأنماط إلى الخوارزمية، لتعريف المشاركين بأساسيات التفكير المنطقي، فيما سيقود منتجب حسين جلسة الذكاء الاصطناعي للصغار: كيف تفكر الآلات التي ستعقد في مكتبة أم سقيم. وضمن فعاليات نادي المهن، تشهد مكتبة حتا العامة أنشطة برنامج تمكين المشاريع المنزلية، الذي يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة على تطوير أفكارهم، وتستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم بالتعاون مع (Odoo) جلسة ابدأ رحلتك في ريادة الأعمال، وتتناول الخطوات الأساسية لتحويل الأفكار إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية، وإدارة جوانبها المختلفة والاستفادة من الأدوات الرقمية في تنميتها.

وضمن أنشطة نادي الموسيقى والفنون الأدائية، سيواصل يزن كمال تقديم برنامج أساسيات البيانو 101 في مكتبة الصفا للفنون والتصميم عبر سلسلة من الورش التي تجمع بين التعلم النظري والتطبيق العملي، بما يسهم في صقل مهارات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.