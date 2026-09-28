80 صالة عرض من 36 دولة في معرض فريز أبوظبي

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي و«فريز»، عن البرنامج الفني للدورة الافتتاحية من معرض «فريز أبوظبي»، الذي يقام من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل، ويجمع فنانين من مختلف الأجيال والمناطق الجغرافية، ويستند إلى التاريخ الفني والممارسات المعاصرة للمنطقة.

وتشارك أكثر من 80 صالة عرض من 36 دولة ومنطقة في المعرض، الذي تتصدر برنامجه الفنانة دالا ناصر بعمل فني رئيس جديد، ضمن «جائزة فريز أبوظبي للفنان المبدع» في دورتها الافتتاحية، إلى جانب النسخة الأولى من معرض «تبادل»، بمشاركة الفنانين الإماراتيين محمد كاظم وعلياء زعل، وبرنامج «منحوتات فريز أبوظبي» في شاطئ الممشى بجزيرة السعديات.

وقالت ديالا نسيبة مديرة «فريز أبوظبي»، إن المعرض ينطلق في مدينة تتمتع بمشهد ثقافي غني ومتطور، وإن برنامج الدورة الأولى يستمد ملامحه من هذا السياق، ويمتد عبر الأجيال والمناطق الجغرافية، بما يعكس الرؤى والممارسات والتاريخ الفني الذي يربط أبوظبي بالمشهد الثقافي الأوسع.

وأضافت أن البرنامج، بدءاً من العمل الفني الجديد لدالا ناصر، مروراً بمعرض «تبادل»، وصولاً إلى برنامج «منحوتات فريز»، يضع الفنانين وأفكارهم في صميم معرض «فريز أبوظبي».

وتتولى القيّمة الفنية والمؤرخة نبيلة عبد النبي مهمة تنسيق «جائزة فريز أبوظبي للفنان المبدع» في نسختها الافتتاحية، حيث وقع اختيارها على الفنانة دالا ناصر، التي تعيش وتعمل بين بيروت ولندن، وتدعم الجائزة إنتاج عمل فني تكليفي جديد.

وسيتصدر عمل دالا الفني الضخم، الذي صُمم استجابة لخصوصية الموقع والتفاعل معه، ويحمل اسم «قُبّة دوريس»، قلب المعرض، ويستمد اسمه من نُصب تذكاري يعود إلى القرن الثالث عشر، يقع بالقرب من بعلبك في سهل البقاع اللبناني.

وفي معرض «فريز أبوظبي»، يقدم «تبادل»، وهو معرض سنوي رئيس جديد، ثنائية تجريبية، تجمع بين فنان مخضرم وآخر ناشئ من دولة الإمارات، وتقام نسخته الافتتاحية بتنسيق من «منصة دروازة التجريبية للفنون»، التي أسستها القيّمة الفنية منيرة الصايغ، إلى جانب القيّمتين المساعدتين حصة النعيمي ودانية التميمي.

ويطرح المشروع، الذي يحمل عنوان «في ملتقى آخر»، حواراً بين أعمال الفنانين محمد كاظم وعلياء زعل، بما يفتح آفاقاً جديدة، ويكشف عن نقاط تواصل غير متوقعة بين الأجيال.

وينقل برنامج «منحوتات فريز أبوظبي»، المعرض إلى الفضاء العام، في رحلة تمتد عبر الشكل والمادة والزمن، ويضم أعمالاً لكل من زينب الهاشمي ومحمد أحمد إبراهيم وعمران قريشي وكامران صميمي، تشكل روابط بين ما هو طبيعي ومبني، وبين الماضي والحاضر، وتدعو الجمهور للتوقف، وتأمل الفن كجزء من الحياة اليومية.

ويقام «منحوتات فريز أبوظبي» من 16 نوفمبر إلى 16 ديسمبر في شاطئ الممشى بجزيرة السعديات، برعاية الشريك الرسمي لمعرض فريز أبوظبي، شركة «الدار».

وعلى مدار أيام المعرض، يجمع برنامج «حوارات فريز أبوظبي» فنانين وقيّمين فنيين، وقادة متاحف ورعاة، لتسليط الضوء على برنامج المعرض، والدخول في مناقشات أوسع نطاقاً حول عالم الفن، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل جدول الحوارات والمشاركين خلال شهر أكتوبر.