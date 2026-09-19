نجاح أول عملية تقويم أسنان لباندا في الصين

أجرى أطباء وأخصائيون في الصين أول عملية لتقويم أسنان باندا عملاق، باستخدام تقنية مستوحاة من أساليب تقويم الأسنان المستخدمة في علاج البشر.

وخضع الباندا الذكر «بيكسيا»، المولود عام 2022، للعملية بعد تعرضه لإصابة في الفك بعد فترة قصيرة من ولادته. وأثارت الإصابة مخاوف الخبراء من عدم قدرته على مضغ الخيزران بشكل طبيعي، وهو ما كان قد يشكل خطراً جسيماً على حياته، نظراً إلى اعتماد الباندا بشكل أساسي على الخيزران في نظامه الغذائي، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء «شينخوا».

ووصف المختصون الإجراء بأنه «الأول من نوعه»، الذي يُجرى لهذا النوع النادر من الحيوانات، في خطوة تعكس تطور أساليب الرعاية الطبية المقدمة للباندا العملاق.

ونُفذت العملية بالتعاون بين متخصصين من مركز تشنغدو لأبحاث وتربية الباندا العملاقة ومستشفى غرب الصين لطب الأسنان، حيث جرى استخدام تقنيات مستوحاة من طب الأسنان البشري لتصحيح مشكلة الفك والأسنان لدى الحيوان.

وأسهم العلاج في استعادة وظائف العض والمضغ لدى «بيكسيا» إلى وضعها الطبيعي، ما سمح له بالعودة إلى تناول الخيزران بصورة طبيعية.

وتبرز هذه العملية أهمية التعاون بين الطب البيطري وطب الأسنان البشري في تطوير حلول علاجية للحيوانات، خصوصاً للأنواع المهددة والنادرة، بما يساعد على تحسين جودة حياتها، وتعزيز جهود الحفاظ عليها.

